Camila Escribens, actual Miss Perú 2023, ha estado en el centro de la atención mediática en las últimas semanas debido a su lujoso viaje al Festival de Cannes y su participación en eventos exclusivos en Mónaco. Ante las críticas y especulaciones que han surgido en torno a estos acontecimientos, Escribens decidió romper su silencio y aclarar todas las dudas.

En una entrevista exclusiva, Camila Escribens expresó su malestar por las críticas recibidas y explicó que su viaje al extranjero fue pagado por ella misma.

“Habrán haters que sí o sí van a hablar de todos, pero yo pago por mis viajes. Si yo pago por mis viajes eso no significa que alguien más lo está pagando. Me parece un poco raro porque yo soy una persona con muchos valores y yo sé para qué fui, con quien fui y para qué fui, entonces eso es lo más importante” , enfatizó.

Respecto a las especulaciones sobre su amistad con el futbolista Vinicius Jr., Escribens afirmó que se trata de una relación cordial y respetuosa, basada en la admiración mutua. Aclaró que no existe ningún tipo de vínculo sentimental o compromiso más allá de una amistad.

“He aclarado cien mil veces que solo somos amigos, hasta le mandé la toma de lo que pasó y él se ríe, porque él tampoco entiende, porque solo somos amigos, tengo mucho cariño por él. (...) Lo conocí en Miami, lo conozco hace tiempo ya, desde ahí somos ‘pinkys’” , dijo.





Le responde a Viviana Rivasplata

Por último, la modelo también respondió a los comentarios de Viviana Rivasplata, quien había expresado su opinión sobre el viaje de Escribens y solicitado mayor transparencia en relación a los detalles de su estancia en el extranjero.

“No creo que tenga que aclarar eso. Yo sé quienes son mis amigos y no hay nada raro pasando por ahí. Yo puedo pagar por mis viajes. Yo no sabía todo lo que estaba pasando y cuando me contaron y dije: ‘no puedo hacer nada’” , agregó finalmente.