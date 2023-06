Pasó la página. Samahara Lobatón , hija de Melissa Klug y Abel Lobatón, no dudó en utilizar su cuenta de Instagram para desahogar sus emociones y compartir poderosos mensajes de amor propio tras terminar su relación con ‘Youna’, padre de su hija.

Como se recuerda, la influencer sorprendió a más de uno al confirmar el fin de su relación con ‘Youna’. La noticia se da a casi medio año que la joven decidiera mudarse a Estados Unidos para vivir junto al barbero.

La hija de Melissa Klug emitió un comunicado en sus historias de Instagram para anunciar su ruptura amorosa, pero decidió borrarlo minutos después

“Hoy he dado por finalizada mi relación con Youna, por todo el tiempo que hemos compartido y en respeto a mi hija queremos dejar este tema por cerrado y no dejar nada a la especulación. Gracias a todos ustedes que me siguen con tanto cariño y amor hacia mí y mi hija. Realmente estoy agradecida”, decía el mensaje público.

“Mira el mujerón que eres”

Samahara Lobatón recurrió a su cuenta de Instagram para compartir poderosos mensajes de amor propio tras separarse de Jonathan Horna Feijó, mejor conocido como ‘Youna’, quien hasta el momento no se pronunció al respecto.

“Mira el mujerón que eres: Brillante, suficiente, fuerte, capaz, luchadora, tienes una sonrisa para todos y eres auténtica. Estás a la altura de lo que sea, grábate eso en la mente”, fue el primer mensaje que compartió la influencer.

“La frase ‘Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde’ creo que debería ser siempre tuviste lo que tenías, pero nunca pensaste que lo podías perder”, agregó en otro post.

Como se recuerda, pocos meses después de irse a radicar a Estados Unidos junto a Youna, Samahara Lobatón se mudó junto a su hija Xianna al estado de Florida y dejó al barbero en el estado de Virginia. Este hecho generó que muchos especularan que la pareja se había separado, sin embargo, la influencer salió a desmentirlo.

“Por temas de trabajo estamos en estados distintos, pero ya estaremos los tres juntos”, aclaró la hija de Abel Lobatón, evitando así entrar en más detalles sobre su vida personal.