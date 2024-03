Luego de desatar polémica por las imágenes donde una mujer le ‘roba’ un beso cerca de sus labios, Bryan Torres utilizó sus redes sociales para dar sus descargos. No obstante, no aclaró su situación sentimental con Samahara Lobatón.

“Un poco más y esa despedida me lo dan en la oreja. No vendan algo que no es por favor, por más lento que lo pongan, está clarísimo eso”, puntualizó el salsero sin dar mayor detalle de la identidad de la joven.









Por su parte, Rodrigo González dejó entrever en su programa ‘Amor y Fuego’ que la chica que le da una tierna despedida al músico es nada menos que su exenamorada.

“Ella sería su expareja según trascendidos, aunque él dice que por poco y ella le da el beso en la oreja, eso es lo que dice. No sé, pero cuando uno saluda y da el beso no lo da dirigido. El beso fue bien cerca de la boca”, dijo Rodrigo González.

Cabe señalar que Bryan Torres y Samahara Lobatón aún no se han pronunciado sobre los rumores de su ruptura, mientras tanto, ambos han dejado de seguirse en Instagram y además han borrado todas sus fotos juntos en esta red social.









Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.





VIDEO RECOMENDADO: