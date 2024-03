Óscar Gayoso, quien se ganó el cariño el público en los años 2000 con sus diversas imitaciones como ‘Jaimito Baby’ en el extinto programa ‘Recargados de Risa’, lleva aproximadamente 12 años alejado de las pantallas de televisión, lo que ha hecho que muchos estén a la expectativa de qué ha sido de su vida.

No obstante, el exactor cómico ha sido captado recientemente por las llamadas ‘ratujas’, quienes enviaron las imágenes al portal Instarándula de Samuel Suárez.

Gayoso se muestra en relajado haciendo su vida cotidiana como esperar que le llegue su pedido de pizza en una de las calles del distrito de Surco.

Su apariencia dejó en shock a más de uno ya que el artista ha preferido mantenerse alejado de los reflectores, sin embargo, su estado físico parece mantenerse intacto.

“Reaparece después de mucho tiempo. Ni en eventos ni de exponerse de la presión pública no sale muy seguido. Muy pocos minutos, me llegó unos videos de un amigo que me decía que había visto a Óscar Galloso esperando en Surco a una pizza. (…) Por él no han pasado los años, está igualito. Está con naturalidad, no se esconde de nada ni de nadie, está tranquilo”, dijo Samuel Suárez.









