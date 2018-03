Bruno Agostini fue golpeado en la cabeza cuando animaba en una discoteca [VIDEO]

El modelo español Bruno Agostini no escatima esfuerzos a la hora de complacer a su audiencia femenina cuando anima en discotecas, pero parece que esto no es del agrado de los hombres, pues tuvo un altercado con uno de ellos en el local Picasso de Chincha.

En el video publicado por 'Amor de verano' se observa a un desinhibido Bruno Agostini besando a una de sus fans que fueron invitadas a subir al escenario, bajo la atenta mirada de su hermano Fabio, quien tiene una relación con la actriz Mayra Goñi.

Minutos después, Bruno Agostini se lanza a su público y mientras las chicas gritan y se desesperan por tocar su bien trabajada figura, un sujeto aprovechó el descontrol para darle un lapo al modelo.

El español no lo dejó pasar e intentó encararlo, pero los agentes de seguridad lo detuvieron. "Si yo te respeto a ti respétame tú a mi también. No me tienes que dar un golpe fuerte cuando yo estoy llevando bien las cosas con el pueblo", dijo Bruno Agostini al regresar a la tarima.

El agresor fue identificado y el personal de la discoteca lo echó.