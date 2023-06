La joven cantante de 24 años, Brunella Torpoco, admitió que se ha sometido a varios retoques estéticos buscando mejorar su imagen frente a las cámaras. Sin embargo, para hacerse estos cambios asegura que no ha optado por el canje, por lo que ha trabajado para pagar sus cambios.

“Yo siempre desde que empecé mi carrera musical siempre he sido transparente y siempre he dicho mis cosas. No soy de contar mi vida privada, pero en esta oportunidad, si la gente lo ve (arreglos estéticos), tengo que contarlo. Ya son varias reencauchadas, pero si nos queda bien, pues felicidades”, comentó la artista durante una entrevista en ‘Magaly TV La Firme’.

Durante su conversación con la reportera del programa, reveló que gastó cerca de 6 mil dólares para modificar su apariencia. Torpoco considera que tenía cierto parecido al personaje Quico.

“Me quité las bolitas de Bichat porque si tú buscas mis fotos de hace años, verdaderamente parezco Quico. Cuando comencé a salir en la tele me di cuenta cómo se veían mis cachetes”, dijo la salsera.

Además, se ha realizado inyectado ácido hialurónico en labios y nariz, se ha aumento el busto, y se realizó una liposucción.