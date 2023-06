Han decidido llevar su relación lejos de los reflectores. La actriz peruana, Flavia Laos, desmintió una vez más los rumores de una separación sentimental con el exchico reality Austin Palao. Ella aseguró que ambos se encuentran enfocados en lo suyo, por lo que mantienen en perfil bajo su romance.

“Estamos tranquilos, enfocados en lo nuestro, en nuestra carrera y lo que queremos mostrar, pues lo vamos a mostrar. Lo que no queremos mostrar, no lo vamos a mostrar y eso se tiene que respetar. El amor no se mide por lo que uno expone en las redes sociales. Hay parejas que se han mostrado bien y perfectos, pero al final terminan. No hay que medirlo así”, indicó a Trome la también cantante.

Flavia está decidida a crecer profesionalmente, por lo que comprende que la distanciarse de Austin es necesario para superarse en su carrera: “Yo he estado viajando, él también y no ha habido tanto tiempo como para dedicarle a la relación, pero son épocas que se tiene que pasar”, expresó la exintegrante de ‘América Kids’.

Sobre el futuro se mostró optimista, pues consideró que cada cosa que viene logrando es fruto de haber trabajado desde pequeña en la televisión:

“Me siento bendecida y siento que está dando frutos todo lo que he construido desde muy pequeña. Siento que la vida tiene un sentido, que estoy logrando mi propósito y metas. Además, es bonito tener el apoyo y respaldo de mi país”, comentó.

Flavia Laos hará su debut esta noche en el programa ‘Ojos de mujer’, producción original de ‘E! Entertainment’.