Por las puras. Brunella Horna confirmó que se hospedó junto con su esposo Richard Acuña en el Hotel Hilton de Miraflores, donde la selección argentina pasó la noche previa al encuentro con Perú. La razón fue que la pareja quería tomarse una foto con Lionel Messi, lo cual no lograron.

Como se recuerda, Brunella faltó ayer al programa ‘América Hoy’ por estar en dicho hotel, hecho que no pasó desapercibido por sus compañeros, quienes de inmediato le increparon por el acto. Esto sorprendió incluso a Federico Salazar y Verónica Linares, quienes estaban enlazados con el magacín matutino.

Ante los distintos comentarios, la rubia decidió aclarar lo sucedido y explicó que lo hizo únicamente por tomarse una foto junto al astro del fútbol y no porque apoye a la selección albiceleste: “jamás me voy a poner la camiseta de Argentina, pero yo quería una foto con Messi, así que días antes reservamos una habitación en el hotel”, comenzó diciendo.

Luego, dio la razón por la cual no la consiguió: “me fui de piso en piso (buscándolo), pero el cuarto y quinto piso, que era donde estaban los jugadores argentinos, estaban bloqueados y no pudimos entrar, nada, fue por gusto”, dijo.

De todas formas, la modelo aseguró que apoyará siempre a la selección peruana porque es una hincha verdadera y aprovechó para mandar una ‘chiquita’ a Edson Dávila al decir que ella no apaga el televisor cuando Perú está perdiendo.

VIDEO RECOMENDADO