La conductora de ‘América Hoy’, Brunella Horna , pasó un incómodo momento con Ricardo Rondón , el exconductor del desaparecido programa ‘En Boca de Todos’ que se encontraba como invitado, con quien tuvo un fuerte intercambio de palabras.

Rondón, en calidad de invitado, se atrevió a darle clases de cómo conducir un programa de televisión y sobre la información que da frente a la pantalla. Esto debido a que la modelo habría cuestionado el nivel de retadores en el Miss Perú por la participación de Luciana Fuster.

“Brunella, clase de conducción, nunca se dice supongo, se dice sé o no sé. Esa piconería es de niña”, mencionó Rondón. Estas palabras no habrían sido del agrado de Brunella, quien solo atinó a remarcar la diferencia de edad que tiene con el exconductor, en referencia a lo de “niña”.

“Mira, Richard me lleva 12 años y tú cuánto le llevas a tu chibola”, manifestó.

Rondón no se dejó y volvió a disparar generando la incomodidad en el set: “Por supuesto y al lado de Richard también eres una niña”.





TENSIÓN EN EL SET





Pero las cosas no quedaron ahí. Más adelante, en el programa, sucedió otro momento incómodo que terminó por molestar a Brunella. Esta vez, Ricardo Rondón se atrevió a comparar a Brunella con Rosángela Espinoza debido a los lujosos viajes que realiza.

“Te me aguantas y me respetas. Yo tengo una empresa de 8 años y si me puedo ir a Dubai, a la China, me voy con mi plata. No me gustan las comparaciones”, refirió Horna visiblemente fastidiada por la comparación. La tensión fue evidente.





