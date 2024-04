La cantante de salsa, Pamela Franco, se ha pronunciado sobre las acusaciones de maltrato laboral vertidas por una extrabajadora. Franco, quien ha estado en la mira de los medios debido a la controversia, ha negado rotundamente las acusaciones y ha asegurado que mantiene un trato respetuoso y amable con todos los miembros de su equipo.

En una entrevista reciente, Franco abordó las acusaciones en su contra, destacando que su agrupación se traslada en bus para los diferentes eventos y presentaciones, y que ella misma viaja junto con su equipo en estas condiciones.

Cuando se le preguntó sobre el supuesto maltrato, Franco respondió con calma, indicando que no está al tanto de ninguna situación de este tipo y que su relación con sus empleadas es cordial y de respeto mutuo.

“Bueno, qué te puedo decir. La verdad, ella ya no trabaja conmigo y solo puedo señalar que al igual que mi equipo, viajo con ellos en el bus y eso no es solo de ahora porque se da hace mucho tiempo, y lo he vivido en todas las orquestas en las que estuve. Creo que es un poco exageradito lo que dice, pienso que lo quiere llevar por el lado del humor, porque a ellas las trato bien. Ella sabe que también voy en el bus”, señaló a Trome.

Respecto a cómo está manejando las críticas y la atención mediática, Pamela Franco expresó que lo toma con humor y que ha estado en la industria por más de una década, por lo que está acostumbrada a lidiar con este tipo de situaciones. Enfatizó que su principal enfoque en este momento es continuar con su trabajo y garantizar el bienestar de su hija.

“Mira, lo tomo con humor, no me afecta, tengo diez años trabajando en esto, es más, he compartido anécdotas con ellas, pero en fin la noticia se irá por el lado donde más cree polémica y ese TikTok lo hizo antes”, mencionó.

En cuanto al número de mujeres en su equipo, Franco reveló que actualmente trabaja con dos bailarinas y dos cantantes mujeres, junto con otros miembros masculinos. Destacó que el trato dentro del equipo es positivo y respetuoso, a pesar de las acusaciones que se han vertido en su contra.





