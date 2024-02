¿Como dos gotas de agua? Andrés Hurtado causó un verdadero alboroto al llegar al Estadio Nacional para ver el concierto de Luis Miguel, y es que, según el conductor de televisión, su ‘gran parecido físico’ con el ‘Sol de México’ confundió a los presentes.

Fiel a su estilo, el popular ‘Chibolín’ llegó elegante al recinto deportivo en compañía de sus hijas Josetty y Gennesis Hurtado para asistir a la primera fecha del concierto del artista nacionalizado mexicano.

No obstante, el presentador de ‘Porque hoy es sábado con Andrés’ no imaginó que un gran número de fans lo abordaría para pedirle fotos y autógrafos, un hecho que presumió en sus redes sociales.

“Luis Miguel me jodi*, me dejó con todo el público en el Estadio Nacional. La gente me gritaba Luis Miguel por el cabello y el terno. ¿Creen ustedes que nos parecemos? Dejen sus comentarios”, escribió la figura de Panamericana TV.









