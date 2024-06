En medio de su reciente visita a Argentina, el conductor de televisión, Andrés Hurtado, se reunió con Marcelo Tinelli, quien prometió visitar el Perú con el objetivo de explorar la exquisita gastronomía.

A través de su cuenta de Instagram, Andrés Hurtado, conocido por su programa ‘Porque hoy es sábado con Andrés’, compartió imágenes de su encuentro con Tinelli a principios de mayo.

En un video compartido en la red social, el conductor peruano consultó a Tinelli sobre su compromiso de visitar Lima, a lo cual el argentino respondió con entusiasmo: “Voy a ir a Perú, totalmente”.

Durante la reunión, Tinelli expresó su profundo afecto por Perú y por la actriz y modelo peruana Milett Figueroa, con quien mantiene una relación amorosa. “Amo Perú y amo a Milett”, afirmó Tinelli, mostrando su cariño por el país y por su pareja.





Andrés Hurtado se reúne con Marcelo Tinelli





Además, Andrés informó a sus seguidores que se encuentra actualmente en Estados Unidos, acompañando a Marcelo Tinelli en el apoyo a la selección argentina de fútbol. Ambos conductores tienen planeado asistir al partido que la albiceleste disputará contra Canadá este jueves, evento que promete ser emocionante y en el cual compartirán su pasión por el deporte y su apoyo al equipo nacional argentino.





¿Por qué Milett Figueroa no viajó con Marcelo Tinelli a Estados Unidos?

En medio de la controversia suscitada por su ausencia durante el viaje de Marcelo Tinelli a Estados Unidos para la Copa América, Milett Figueroa ha encontrado en su madre, Martha Valcárcel, una firme defensora. El programa matutino ‘América Hoy’ contactó a Valcárcel el pasado 12 de junio para aclarar las razones detrás de la decisión de Figueroa de no acompañar a su pareja.

Valcárcel enfatizó que su hija no es simplemente la acompañante de Tinelli y subrayó que tiene compromisos laborales en Buenos Aires que requieren su atención. “Marcelo Tinelli se va a la Copa América a trabajar y Milett no es su llavero, es su novia. No le gusta el fútbol, ¿te imaginas que esté saltando con él por mil sitios en modo trabajo? Uff”, expresó Valcárcel en un mensaje de WhatsApp, reflejando así su molestia ante las críticas que han recibido.

Además, la madre de la modelo explicó que Figueroa está involucrada en varios proyectos laborales en la capital argentina. “Ella tiene muchas cosas que hacer... es imagen de muchas marcas en Buenos Aires y eso es trabajo y se paga también. Gracias a Dios”, detalló Valcárcel.





Milett Figueroa no viajó con Marcelo Tinelli a Estados Unidos. (Composición)









Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO