Lucho Cáceres, quien se ha caracterizado por sus ácidos comentarios sobre la televisión peruana, vuelve a encender la polémica luego de descartar tajantemente su participación en el reality ‘El Gran Chef Famosos’.

El actor peruano se sinceró en una entrevista con el ‘Flaco’ Granda y explicó los motivos por los que no aceptaría competir en el programa gastronómico conducido por José Peláez.

“Ahí (en el “Gran Chef: Famosos”) es de lunes a viernes son horas. ¿Y si ese día no tengo ganas de sonreír? Yo no voy a estar con una cara... no pues, no es así. No vas a ir a una reunión para estar ahí a un lado todo aburrido”, dijo.

En otro momento, el recordado ‘Kikin’ de ‘Mil Oficios’ también descartó ser parte de alguna de las duplas de esta temporada y es que en el mundo de la televisión no todos son de su agrado.

“¿Y si me toca con alguien que no me vacila? Tengo que fingir que me cae chévere. Todos se abrazan, se caen bien, se mandan fuerzas. Tendría que fingir y no. Si tengo que fingir le doy vida a un personaje”, explicó Lucho Cáceres.









