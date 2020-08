Andrés Hurtado, ‘Chibolín’, conmovió al economista Jorge González Izquierdo al presentar una reseña sobre su carrera, en su programa ‘Hoy es sábado con Andrés'. “Me ha chocado, me ha impresionado, no lo esperaba (el reportaje)”, manifestó con la voz quebrada el profesional.

Jorge González Izquierdo se presentó en ‘Hoy es sábado con Andrés’ para explicar de una manera fácil y sencilla los graves problemas económicos que se han producido producto del coronavirus en el país.

“Caramba, oye, Andrés me has dejado electrizado. No sé de dónde se han conseguido tanta información sobre mi persona, pero me ha dejado paralizado y gratamente sorprendido. Te agradezco”, dijo el economista con la voz entrecortada.

En tanto Andrés Hurtado destacó la labor de Jorge González Izquierdo no solo por su carrera, sino por el interés que pone en su trabajo y en sus programas para poder resolver distintos problemas económicos.

González Izquierdo afirmó que no solo busca hacer un diagnostico de la realidad sino también una receta para poder solucionar distintos problemas económicos que afectan a miles de familias peruanas.

El economista Jorge González Izquierdo respondió distintas preguntas sobre la actualidad económica del país y cómo se ha visto afectada por la pandemia del coronavirus.

Jorge González Izquierdo se emocionó en Hoy es Sábado con Andrés. (Panamericana)

