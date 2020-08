El general EP Jorge Chávez se estrena en el Ministerio de Defensa. Le pide al Congreso que evalúe la capacidad de los ministros para atender la emergencia y cuenta detalles de lo que necesitan en estos momentos las Fuerzas Armadas.

Ministro Chávez, en un ejercicio de honestidad, ¿nos puede decir qué nos espera a los peruanos en las próximas semanas?

Necesitamos la participación activa de nuestra población. El incremento de casos se ha presentado porque ha habido demasiados contactos con la familia y eso ha originado una explosión de la epidemia. Hago un llamado de conciencia a nuestra población. En la estrategia que llevaremos a cabo, vamos a mitigar y reducir la cantidad de contagiados con la atención primaria que le tenemos que dar a nuestra población. Se están haciendo todos los esfuerzos con la empresa privada y la Cancillería para llegar a un buen acuerdo y que la vacuna llegue cuanto antes.





Hay regiones que piden la intervención del gobierno central en las direcciones de salud. ¿Intervendrán como se hizo en Arequipa?

La ministra de Salud, Pilar Mazzetti, determinará las acciones que se llevarán a cabo en las regiones. No se descarta que se pueda intervenir. Arequipa nos hizo ver las falencias que había. Nosotros no estamos en estos momentos para cometer errores. Estamos para dar soluciones rápidas y prácticas. Toda la capacidad operativa de nuestras Fuerzas Armadas (FF.AA.) están al servicio de actuar contra la epidemia, sin dejar de lado los roles en el orden interno y en el Vraem.





¿Cuántos de nuestros soldados fallecieron por el COVID-19?

Hoy tenemos 600 miembros de las FF.AA. con el COVID-19. Se infectaron 1,800, pero se han venido recuperando. Tenemos 53 fallecidos entre oficiales, técnicos y suboficiales. Se ha extendido un bono para las Fuerzas Armadas. Se ha repartido una parte; la segunda parte será entregada en los próximos días.





Desde el enfoque de las FF.AA., ¿recomienda volver a cuarentena?

Desde que se inició la emergencia, el gobierno siempre ha privilegiado la atención de la emergencia. Primero fue el criterio médico sobre otras consideraciones. Volver a la cuarentena, según el premier y la ministra de Salud, en Lima no sería recomendable. Pero todo está en virtud del análisis, del avance de la pandemia. La recomendación que estamos haciendo, después de ver el plan Tayta en Lima y a nivel nacional, por ejemplo, es que con esa acción se reduce el índice de contagios y no sería necesario aplicar la cuarentena.





¿Cuántas personas han atendido con el plan Tayta?

Hemos atendido a 60 mil familias (300 mil personas). Se busca mediante la atención primaria con medicina que las personas no se dirijan a los hospitales y así reducir la incidencia asintomática a consecuencia del contagio. Se ha dispuesto incrementar las acciones que estamos llevando en el plan Tayta. Estaremos esta semana en Puno, Juliaca, Huánuco y Tingo María.





¿Cree que obtendrán el voto de confianza con el discurso del renovado gabinete de ministros?

Con la conformación del gabinete no queda una sola duda de que la prioridad del gobierno es la atención de la pandemia. El nuevo gabinete irá a solicitar el voto de confianza mostrando la capacidad de los ministros para atender los problemas de la emergencia de manera rápida y eficaz. Queremos que el Congreso vea que nosotros deseamos trabajar por el país.





¿Cuál es la situación del Vraem en estos momentos?

He pedido un reporte para saber cuál es la situación del Vraem. Las acciones se vienen llevando a cabo, no se ha descuidado el Vraem. Así también no se ha descuidado la vigilancia de las fronteras.





¿Se ha suspendido algún proceso de compras de armas o pertrechos?

La adquisición de equipamiento en estos momentos está enfocada en atender la emergencia. Esta pandemia hizo que nos diéramos cuenta de que nuestra Fuerza Aérea solo tiene un Boeing para trasladar 100 personas. Si hubiéramos tenido tres o cuatro aeronaves más de esas características, le aseguro que las operaciones de traslado de personas hubieran sido más rápidas. Con las aeronaves que contamos, 4 Spartan (C-27J), un L100 Hércules y los helicópteros, se ha trasladado a cerca de 10 mil personas durante la emergencia. La Marina también necesita unos buques de mediano calaje para su movimiento desde las orillas a los buques multipropósito. El Ejército necesita hospitales de campaña, unidades de transportes. En resumen, no se ha detenido, pero se ha redireccionado.





Por las compras de armas y municiones me refería a lo que necesitan nuestros soldados en el Vraem...

Cuando reafirmamos nuestro compromiso de no descuidar la acción sobre el Vraem, viene acompañado de la no reducción de personal y no reducción de los pertrechos militares.





Me dice que si tuviéramos más aviones Boeing, se hubiera manejado mejor el tema de los traslados. ¿Vamos a comprar Boeing?

Vamos camino a la adquisición de uno y estamos por comprar un segundo Boeing. Los aviones Spartan se baten llevando carga y personal por 6 toneladas. Sin embargo, nos faltan los Boeing y los Hércules. Necesitamos incrementar la capacidad de las FF.AA.





¿Qué pasó con la pesquisa de la caída del helicóptero MI 17 en Amazonas?

He pedido el reporte. Cuando lo tenga, informaremos lo que pasó.





Sobre los sistemas de alerta temprana ante desastres, el ministro –quien antes fue jefe de Indeci– dijo que “estamos coordinando con la cooperación japonesa para la implementación de un cable submarino que permita a la región de Lima ganarle tiempo al sismo. Hoy con los sensores en el Frontón e Islas Hormigas tenemos 10 segundos. Con este cable submarino podemos ganar 50 segundos más”.

