La cantante Amy Gutiérrez opinó sobre la participación de Milena Warthon en el Festival Viña Del Mar 2023. La exintegrante de You Salsa manifestó que la presentación de Milena estuvo linda, pero le aconsejó tener más seguridad en el escenario.

“(La presentación) me pareció linda, con mucha proyección. Milena tiene mucho talento. Mañana (miércoles 22 de febrero) se presentará de nuevo, me imagino que lo hará con mucha más fuerza. Siempre en las primeras presentaciones uno está muy nervioso, pero ella dio la talla”, comentó para Infobae.

La salsera aseguró que la cantante de pop andino es muy talentosa, pues sabe irradiar y proyectar mucha energía en sus presentaciones. Además, a forma de consejo, le pidió que tenga más seguridad en su segundo show.

“Más seguridad. Que esté segura de lo que hace y que le dé con todo. Que solamente piense en romper el escenario, no tanto ganar o en perder, sino en la experiencia (de estar en el Festival de Viña del Mar)”, dijo.

Al ser consultada sobre una posible participación en el Festival Viña Del Mar del próximo año, la salsera no descartó la idea de postularse. “Todavía no lo he hecho, pero vamos a ver si para el otro año se da la oportunidad”.





¿CUÁNTOS PUNTOS HIZO MILENA WARTHON EN EL FESTIVAL VIÑA DEL MAR 2023?

Milena Warthon tuvo su primera presentación el pasado 20 de febrero. La peruana cantó el tema ‘Warmisitay’ y alcanzó un promedio de 5,9 puntos de 10.

Como se recuerda, la artista tiene programada su segunda presentación para este miércoles 22 de febrero.