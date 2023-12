La actriz Alondra García Miró reaparecerá en las pantallas peruana y, aunque está haciendo su vida en el extranjero, un proyecto televisivo podría acercarla al Perú.

La también modelo participará como ‘cazafarsante’ en “¿Cuál es el verdadero?” y reveló que un proyecto en televisión estaría por concretarse.

“Tengo mucho trabajo, pero parece que regresaré a la televisión, aunque no puedo dar muchos detalles por ahora, ya les contaré más adelante”, dijo Alondra.

Sin embargo, dijo que no ha pensando quedarse en el Perú, a menos que sea por trabajo.

“No he pensado quedarme en Perú, seguiré viajando, es parte de mi trabajo y, además, como buena sagitariana, me encanta. Esto solo podría cambiar si tengo un proyecto importante por aquí, el trabajo siempre viene primero”, agregó.

Sobre su participación en el programa, donde debe descubrir farsantes, dijo que tiene experiencia en esa materia.

“Con el paso de los años, he desarrollado mucho la intuición y puedo detectar cuando me están mintiendo, no me engañan. Yo observo el lenguaje corporal, el movimiento de las piernas, la falta de contacto visual. Además, puedo percibir cuando titubean en sus respuestas”, expresó la expareja de Paolo Guerrero.

Este sábado estará Alondra García Miró en “¿Cuál es el verdadero?” y se enfrentará a María Victoria Santana, “La Pánfila”, y Sebastián Monteghirfo.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.