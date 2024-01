El reality ‘El Gran Chef Famosos’ se llenó de tensión durante su transmisión del último viernes, pues Ale Fuller sufrió un grave accidente mientras preparaba un postre en su estación. La actriz abrió una lata de leche condensada caliente y el líquido le salpicó en la cara, las manos y las piernas, provocándole quemaduras leves.

Al instante, la participante del programa de cocina mojó las áreas afectadas y el personal médico acudió en su ayuda. Al mismo tiempo, Tilsa Lozano y Mónica Torres trataron de auxiliarla.

“Quiero seguir”, dijo Ale Fuller luego de que le comunicaron que no podía quedarse cocinando, por lo que pasó a la noche de sentencia.

Tras esto, la actriz se pronunció en las redes sociales, asegurando que seguirá luchando pese al incidente ocurrido.

“Abrazaré mis cicatrices para recordarme que esta batalla aún no termina, para recordar ese compromiso y entrega que tanto me moviliza. Y es que no hay nada más valioso e importante que intentarlo hasta el final. Gracias por tanto cariño y por esas hermosas palabras que me empujan a seguir adelante. Vamos por esa olla de oro”, escribió en Instagram.





