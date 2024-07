Christian Thorsen, uno de los nuevos integrantes de la nueva temporada de “El Gran Chef Famosos”, habló sobre su entrada al programa, su tiempo en “Al Fondo Hay Sitio” y su estado de salud tras ser diagnosticado con cáncer.

El actor señaló que no fue difícil convencerlo de entrar al reality de cocina, a pesar de que no ha estado en televisión desde el 2015.

“Tuvimos una charla prolongada, pero no fue difícil. Me gustó la idea, hice algunas preguntas, me explicaron bien cómo era el asunto y me agradó mucho(…) Imagínate, han pasado nueve años”, señaló la mañana de este jueves en conferencia de prensa.

El recordado ‘Platanazo’ aseguró que se siente muy bien con el nuevo formato al que entrará y descartó que ‘Al fondo Hay Sitio’ sea competencia para el espacio de Latina Televisión.

“Me siento muy bien. Ya he hecho televisión en vivo antes, pero esto es grabado. Hay una muy buena onda y me siento muy cómodo. No son competencia para nosotros (AFHS)”, agregó.

Por otro lado, Christian reveló que se encuentra bien de salud, pero sigue luchando contra el cáncer que padece.

“Me siento bien, pero sigo en la lucha contra el cáncer. El tratamiento me hace mucho bien, me siento bien y eso es lo más importante”, concluyó.





