Tras una ardua competencia una noche llena de emociones, Armando Machuca fue eliminado de ‘El Gran Chef Famosos: La Revancha’ tras no superar a sus oponentes Mauricio Mesones y Nico Ponce.

El comediante se convirtió en el octavo eliminado de esta temporada al no convencer a los jurados Rafael Piqueras, Nelly Rossinelli y Giacomo Bocchio con su segundo platillo de la noche.

Al conocer que deberá abandonar definitivamente la cocina de ‘El Gran Chef Famosos’, Armando Machuca dio un emotivo discurso para agradecer a los jurados del programa.

“Gracias Giacomo, eres un maestro como creo que debe ser un maestro: ajustas cuando tienes que ajustar, sueltas cuando tienes que soltar. Exiges, pero se siente el afecto y creo que esa es la manera de educar. Y Nelly, no en vano sentimos todos este amor por ti que es una mezcla entre madre, hermana y siempre estás con nosotros y siempre estás con una sonrisa. Eres una mujer genial, he tenido la suerte de conocerte en otros momentos también. Me falta Masías, pero donde estés Javier: eres un tipo encantador. Haces tan bien tu personaje y tan bien cuando no haces al personaje”, sostuvo el actor evidentemente conmocionado.

Machuca también aprovechó para despedirse de José Peláez. “Tú eres el alma de este programa. Solo me queda agradecerles y pedirles un aplauso para todos los técnicos de ahí atrás. Y nada, para los que dicen que me van a extrañar, ya saben dónde estoy, ahí los espero”, añadió.









