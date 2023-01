Rompe su silencio. La exconductora de ‘D’ Mañana’, Adriana Quevedo, habló sobre los rumores de una enemistad con sus excompañeros de trabajo, Karla Tarazona y Kurt Villavicencio. La expresentadora contestó las preguntas de Gigi Mitre y Rodrigo González en el programa ‘Amor y Fuego’.

Quevedo se refirió a los inicios del programa junto a sus colegas: “ Me dijeron que iban a sumar más personas y estaba completamente feliz. Entran (ellos: Karla y Metiche)Todo ha estado bien, perfecto, maravilloso, si me preguntan exactamente en qué momento el ambiente no era bueno no se los podría precisar… El ambiente empezó a ser no tan agradable”, inició contando.

Debido al mal clima laboral que señala, la exintegrante no se mostró en contra de que se termine el programa matutino (D’ Mañana), aunque señaló que ya presentía que tenían planeado realizar un nuevo formato (Préndete), en el que no se pensaba incluirla.

“Yo estoy contenta y feliz. No me sentía cómoda ahí por el ambiente ya no era cómodo”, aseguró.

“No es mi estilo”

La exconductora de televisión fue consultada sobre el regreso a la conducción de Melissa Paredes y sobre el formato que maneja ‘Préndete’.

“Cuando han hablado de mi, si en algún momento lo han hecho, esa parte no he visto. Lo que he visto era lo que ya vi en el programa anterior. He visto los extractos que me puede mandar la gente”, respondió a la consulta de Rodrigo González y Gigi Mitre.

Además, señaló que no “es su estilo” y que para ella la clave de un buen programa es llevarse bien: “A mi me encanta ver que los conductores se lleven bien, no que se estén peleando, que se estén lanzando cosas. Eso conmigo... eso a mi ni me gusta, conmigo no va, no es mi estilo (…) No es cómodo, ¿ustedes estarían cómodos? Como ya no estoy allí no sé realmente qué es verdad y qué cosa no. Sin alguien se ofende, si es armado o no, no sé. Pero en todo caso, ¿siempre una discusión? no sé, a mí no me gusta”.

