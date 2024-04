La competencia en ‘El Gran Chef Famosos’ continúa intensificándose, y en la más reciente entrega del programa, Giovanna Valcárcel se convirtió en la cuarta participante en ser eliminada, mientras que Flavia Laos, Zelma Gálvez y Juan Carlos Rey de Castro avanzan a la siguiente etapa.

Tras escuchar la decisión de los jueces, la conductora de televisión no pudo contener algunas lágrimas y expresó su agradecimiento: “Muchísimas gracias a todas las personas que están delante y detrás de sus televisores, los quiero mucho, muchísimas gracias ha sido un placer”.

Giovanna Valcárcel se quiebra tras ser eliminada (Captura: Latina)

En esta ocasión, los concursantes tuvieron el desafío de preparar un chupe de ollucos y un Blondie de Manzana con salsa de Café. Giovanna Valcárcel, al conocer su eliminación, reflexionó sobre su desempeño en el programa.

“Mis platos varias veces que caí en sentencia le gustaban mucho al jurado, pero no a los comensales. Yo me siento contenta de que al jurado les hayan gustado mis preparaciones y en dos oportunidades me han dicho que era lo mejor. He aprendido, pese a no ser una cocinera profesional”, declaró para Latina.

Con su salida, Giovanna se une a Emilram Cossío, Brando Gallesi y Emil Jaime, quienes también han sido eliminados en entregas anteriores de la competencia.

Giovanna Valcárcel es la cuarta eliminada del 'El Gran Chef Famosos'. (Captura: Latina)

Giovanna Valcárcel es la cuarta eliminada de 'El Gran Chef Famosos'

Emilram Cossio fue eliminado del reality culinario

La noche del lunes 15 de abril se vivió una tensa eliminación en el programa ‘El Gran Chef Famosos’. Los participantes Flavia Laos, Lita Pezo, Zelma Gálvez y Emilram Cossío se enfrentaron en un desafiante reto culinario para demostrar sus habilidades en la cocina. Finalmente, el actor peruano Emilram Cossío fue eliminado del reality de cocina.

Antes de abandonar los estudios de El Gran Chef Famosos, Emilram Cossío expresó sus sentimientos tras su eliminación: “Me voy con sentimientos encontrados porque son tres semanas que, más allá de la camaradería, siento algo de piconería. Me siento con impotencia de querer seguir. He sido una esponja día a día”, comentó.

Emilram Cossio fue eliminado de 'El Gran Chef Famosos' el último lunes. (Difusión)

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.