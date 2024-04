El Ministerio de Economía y Finanzas, liderado por, José Arista Arbildo, tiene como objetivo recaudar aproximadamente 1.200 millones de soles anuales mediante la aplicación del impuesto general a las ventas (IGV) a los servicios de streaming, conocido popularmente como ‘Tasa Netflix’.

Para llevar a cabo esta medida, que requiere la aprobación legislativa, el titular del MEF ha anunciado que solicitarán facultades al Congreso de la República. Arista Arbildo explicó que la implementación del IGV a los servicios de streaming, especialmente aquellos proporcionados por empresas internacionales, es una estrategia central del ministerio.

El ministro destacó la necesidad de establecer un mecanismo claro de cobro para esta modalidad de consumo, cada vez más popular entre los peruanos. Arista señaló que, si bien la tasa impositiva ya está establecida en un 18%, la legislación actual no proporciona un procedimiento adecuado para su cobro debido a la presencia de proveedores externos en el mercado.

En este sentido, se está trabajando en definir un mecanismo de pago, similar al aplicado en otros países, con el fin de garantizar la efectiva recaudación de este impuesto.

El titular del MEF expresó su optimismo respecto a la economía del país, señalando que las proyecciones de crecimiento superan actualmente el 3%. Destacó también el favorable panorama económico internacional: “Los precios de nuestros commodities vienen bien. Esto nos pinta un panorama futuro bastante promisorio. Solo esperamos que el precio del petróleo no suba tanto”, sostuvo.

Aunque expresó la esperanza de que el precio del petróleo no aumente significativamente, el ministro señaló que el panorama económico pinta favorablemente para el Perú en los próximos periodos.





Gobierno planea cobrar el IGV a plataformas de streaming. (Foto: AFP)





Sunat se une al cobro de ‘Tasa Netflix’

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), bajo la dirección de su jefe Gerardo López, ha anunciado planes para implementar un impuesto adicional a las aplicaciones de streaming. Esta medida no solo impactaría a plataformas de películas y series como Netflix, Max (anteriormente HBO Max), Amazon Prime Video, Disney+, y Star+, sino que también se extendería a servicios de música en streaming como Spotify.

López explicó que esta tasa, común en varios países de la región, es vista favorablemente por la Sunat como un medio para una tributación más justa. Se espera que el sector involucrado realice los pasos necesarios para que esta propuesta se concrete.

El superintendente resaltó el enfoque de la Sunat en captar impuestos de grandes sectores económicos que actualmente no contribuyen al fisco, posicionando esta medida como una de las principales líneas de acción de la institución.

Como se recuerda, la idea de gravar con impuestos a las plataformas de streaming no es nueva, ya que dicha iniciativa se presentó en el 2019. Aunque estos servicios ya incluyen el Impuesto General a las Ventas (IGV), en ese entonces no existía un mecanismo efectivo para su recaudación. Durante el gobierno de Pedro Castillo, el entonces ministro de Economía, Pedro Francke, propuso una medida similar, la cual finalmente no prosperó.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO: