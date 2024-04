Buena noticia para los fonavistas. Se aprobó la “Resolución Administrativa que autoriza el pago al Primer Grupo de Reintegros del Padrón Nacional de Fonavistas Beneficiarios del Primer al Decimonoveno Grupo de Pago”. Hoy, en las normas legales del diario El Peruano se publicó la norma.

De acuerdo con el representante de la Fenaf Perú (Asociación Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú), Jorge Milla, todos los exaportantes que figuren en este padrón podrán empezar a cobrar a partir de este jueves 25 de abril en el Banco de la Nación.





¿Cómo sé si me toca cobrar el Fonavi?

En las normas legales se informó que los fonavistas podrán consultar la lista de beneficiarios en la página web de la Secretaría Técnica del Fonavi. Para ingresar haga CLIC AQUÍ. Es importante saber que recién en el transcurso de HOY, miércoles 24 de abril, se actualizará la lista con los beneficiarios.

Se debe poner el DNI para conocer si es que le corresponde cobrar.

Los pagos del Fonavi se realizarán a través del Banco de la Nación.

Entre los beneficiarios del nuevo pago estarán:

Fonavistas mayores de 80 años de las listas 1 a la 19.

Quienes estén en el padrón del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad.

También se incluirán los exaportantes que tengan enfermedades graves y terminales (y que hayan puesto en conocimiento esta condición de salud ante la Comisión Ad Hoc).

Este nuevo pago no tendrá monto límite, como la última vez, que fue de 6 mil soles. Se indicó que el mínimo que recibirán los exaportantes será 40 soles.





Fonavista llora de impotencia tras recibir solo 46 soles tras 12 años de aportes: “Estoy quebrado”

En diciembre del año pasado, un humilde taxista de 68 años se amaneció en las afueras del Banco de la Nación con la esperanza de recibir la devolución de sus aportes al Fondo Nacional de Vivienda ( Fonavi ), ente al que aportó por más de 12 años, sin imaginar que solo recibiría 46 soles.

“Doce años de servicio y solo recibo 46 soles. Trabajé 12 años, me siento impotente, utilizado por esta gente vulnerable, todos los días, todas las noches haciendo largas colas para esto. Es un insulto, es un maltrato a la población vulnerable, hay gente que se ha dedicado para lograr esto, pero es negativo”, refirió el adulto mayor a las cámaras de Latina.

Agregó que: “con mi dinero han trabajado. Es la primera vez que yo cobro. Estoy quebrado, he hecho mi cola, me he amanecido, no tiene sentido. Mira el resultado, en el Banco de la Nación me dicen que reclame a Fonavi (...) Necesito que esto sea público y que no sigan maltratando a los viejitos”.

Con total indignación, el señor mencionó que esperaba recibir alrededor de 6 mil soles, pero se llevó una ingrata sorpresa al obtener menos de 50 soles. Según refirió el afectado, la empresa que aportó a nombre del trabajador no está considerando, “el aporte del trabajador correspondía prácticamente más de 20 mil soles”.





