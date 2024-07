El Poder Ejecutivo ha determinado que el sábado 27 de julio de 2024 será un día no laborable para los trabajadores del sector público a nivel nacional. Esta disposición se encuentra en el decreto supremo N°066-2024-PCM, publicado hoy en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

El decreto establece que las horas no trabajadas durante este día deberán ser compensadas en los diez días inmediatos posteriores, o en la oportunidad que establezca el titular de cada entidad pública, de acuerdo con sus propias necesidades.

A pesar de esta disposición, se subraya que los titulares de las entidades del sector público deben tomar las medidas necesarias para asegurar la provisión de los servicios públicos esenciales para la sociedad durante este día no laborable. Esto garantiza que, a pesar de la reducción de la jornada laboral, no se verá afectada la atención en áreas críticas para la población.

Cabe indicar que la norma legal publicada hoy se sumará el día laborable del viernes 26 de julio y a los feriados por Fiestas Patrias como lo serán el domingo 28 de julio y lunes 29 de julio del 2024.





¿Feriado para el sector privado?

En una reciente actualización de la normativa laboral, se ha establecido que los centros de trabajo del sector privado podrán acogerse a días no laborables, siempre y cuando exista un acuerdo previo entre el empleador y sus trabajadores. Este acuerdo deberá incluir la manera en que se recuperarán las horas no trabajadas. En caso de no llegar a un acuerdo, la decisión final recae sobre el empleador.

La norma también especifica que ciertas entidades y empresas del sector privado, especialmente aquellas que prestan servicios esenciales como sanitarios, de salubridad, limpieza y saneamiento, electricidad, agua, desagüe, gas y combustible, sepelios, comunicaciones y telecomunicaciones, transporte, puertos, aeropuertos, seguridad, custodia, vigilancia, traslado de valores y expendio de víveres y alimentos, tienen la facultad de determinar los puestos de trabajo que estarán excluidos del día no laborable. Esto asegura que dichos servicios cruciales para la comunidad no se vean interrumpidos y continúen funcionando con normalidad.

Esta medida busca equilibrar el derecho de los trabajadores a disfrutar de días no laborables con la necesidad de mantener operativos los servicios esenciales.





Gobierno busca promover el turismo interno con nueva políticas de días no laborables

El Gobierno continúa su impulso estratégico a los atractivos turísticos del país a través de diversas políticas, entre las cuales se destaca la declaración de días no laborables compensables para el sector público. Esta medida, implementada desde hace más de una década, busca incentivar la práctica del turismo interno mediante la creación de fines de semana largos, que combinan estos días adicionales con los feriados ordinarios.

La reciente norma, Decreto Supremo Nº 011-2024-PCM, declara como días no laborables compensables para los trabajadores del sector público varios días durante el año 2024.

Estas políticas se consideran un motor dinamizador de las economías locales, ya que fomentan el conocimiento de los atractivos turísticos y las distintas realidades de las poblaciones de nuestro país. Los fines de semana largos resultantes de estas medidas permiten a los ciudadanos viajar y explorar diversas regiones, impulsando el crecimiento económico y la promoción cultural.

El Decreto Supremo también subraya la importancia de la compensación o recuperación de las horas no trabajadas, asegurando que la medida no afecte la productividad del sector público. Este enfoque equilibrado permite que los trabajadores disfruten de más tiempo libre para el turismo, mientras que se mantienen los estándares de eficiencia laboral.

Con esta nueva disposición, el Gobierno reafirma su compromiso con el desarrollo del turismo interno y el fortalecimiento de las economías locales, promoviendo al mismo tiempo un mayor conocimiento y aprecio por la riqueza cultural y natural del país.





