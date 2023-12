El presidente del directorio en Compañía de Minas Buenaventura, Roque Benavides, mostró su entusiasmo por el proyecto de plata Yumpag, el cual está ubicado en Cerro de Pasco.

En entrevista con el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), indicó que es una de las exploraciones de la empresa más fascinantes -además de Trapiche- debido a que es la continuación de la mina de Uchucchacua cuya ubicación está en la región Lima.

“Uno de los proyectos que más me entusiasma es el de Yumpag. La geología, nos ha llevado a este descubrimiento de minerales que no son exactamente iguales que los de Uchucchacua, porque tienen alto contenido de manganeso y plata. Nos gusta comparar y decir que Yumpag es un Uchucchacua 30 años más joven y en el fondo eso es renovar a la mina”, declaró en el Jueves Minero.

Bajo esa premisa, el directivo de Buenaventura afirmó que el desarrollo de la planta de manganeso de Río Seco será crucial para que Yumpag salga adelante. Indicó que cuentan con una planta especializada para separar el manganeso de los minerales de plata, y en este caso, poder sacar el sulfato de magnaneso y que se utiliza en la agricultura.

“Con el funcionamiento de la planta de Uchucchacua, con los minerales de Yumpag con alto contenido de magnaneso, Río Seco cumple un rol muy importante para el valor de esa producción”, explicó Benavides.

En otro momento, manifestó que es posible que, a partir del año 2025, el proyecto San Gabriel, ubicado en Moquegua, entrará en operación, mientras que se continuará con la exploración del proyecto cuprifero Trapiche, en Apurímac.

Futuro de Buenaventura

Benavides también se pronunció por los 70 años de vida que cumplió la Compañía de Minas Buenaventura. Recordó con felicidad el legado de su padre, don Alberto Benavides, quien decía que la minería es sinónimo de infraestructura.

“El Perú que en el fondo aún sigue desarticulado y es tan centralista, necesita de actividad económica fuera de las grandes ciudades. Creo que la industria minera en su conjunto y en el caso de Buenaventura contribuyen a que haya mejores carreteras, mejores líneas de alta tensión, más conectividad digital y, por supuesto, significa infraestructura, una infraestructura que es tan fundamental si queremos ser un país competitivo”, detalló.

De la misma manera, consideró que una de las estrategias que viene usando la compañía y con la que continúa vigente es la exploración, lo cual renueva la cantidad de proyectos cada cierto tiempo.

“Nosotros somos y siempre me gusta mencionarlo, somos considerados una industria no renovable. Sin embargo, la forma cómo renovarnos es con más exploración. Siempre repetimos que la exploracion es el inicio de un círculo virtuoso, es esa exploración que permite descubrir nuevos yacimientos, que de esos descubrimientos que no siempre son el caso, y de esos descubrimientos luego viene la construcción de los proyectos y de esa construcción viene la producción”, finalizó.

