El ingeniero Roque Benavides, habla de la minería ilegal y la delincuencia que convoca.

Ha habido una reunión fructífera en la PCM.

Creo que es una actitud constructiva del Ejecutivo el convocar a representantes del sector privado en un deseo de coordinar, generar confianza y propiciar un ambiente de diálogo. Eso no existía en el gobierno de Castillo. Yo sé que ya llevan algunos meses, pero es evidente que no tenían toda la preparación para ser gobierno. Y ahora están buscando generar esa confianza con el sector privado. Así que, desde ese punto de vista, ese lenguaje corporal de convocar creo que es positivo.

¿Qué preocupaciones expresaron los gremios?

Fueron el presidente del Consejo de Ministros, el ministro de Economía, el ministro de Transportes y la ministra de Vivienda. Ellos expusieron la problemática de sus sectores y los planes que tienen. Luego nos dieron la oportunidad de comentarlos. Se habló de todo. De la inseguridad ciudadana… Estuvo Román Miu Wong, representando a la pequeña y microempresa (Plataforma Nacional de Gremios Mipymes). Y estuvo muy bien cuando dijo que lo que más afecta a la micro y pequeña empresa es la inseguridad ciudadana y el cobro de cupos. Esto tiene que solucionarse. También se habló por supuesto de Petroperú. Yo insisto, y lo digo sin ningún deseo de defender a este gobierno, pero esto de Petroperú empezó en el gobierno de Humala. Y en el fondo le va a explotar en la cara a esta gestión.

¿Se habló de proyectos mineros?

Por supuesto que se habló de cómo destrabarlos. Específicamente de Tía María, que es el más avanzado. El premier cree, como yo, que hay que promover el gran reservorio en la parte alta del Valle del Tambo para mejorar la calidad del agua.

Acaban de capturar a 40 mineros ilegales en Pataz. Tenían explosivos y armas de fuego de largo alcance.

Por supuesto que se habló de la minería ilegal y la preocupación de la informalidad en general. Porque la minería ilegal es, pues, parte de la minería informal. Y la informalidad en todos los estamentos de la sociedad peruana es una tara que hay que enfrentar. Ellos tomaron nota y escucharon. La Libertad no está ausente del resto del país. Esto puede afectar a todos los peruanos.

Volaron una torre de alta tensión en Pataz. Un acto subversivo.

Creo que todo el mundo se ha dado cuenta en el primer ataque que recibió Poderosa que la informalidad y la ilegalidad están mezcladas con la delincuencia. La informalidad lleva a la delincuencia. Se retroalimentan. El Estado de derecho tiene que ser un objetivo fundamental en cualquier país que se considere respetable. El presidente del Consejo de Ministros reconoció que había tenido problemas en el Ministerio del Interior. Es evidente que ha habido desencuentros entre el ministro del Interior y el excomandante general de la Policía. Eso ha traído algunos cambios y esperemos que sean para mejor. Tendremos que esperar a los resultados.

¿Se habló de cambios en el Reinfo (Registro Nacional de Formalización Minera)?

Nosotros hemos conversado con el primer ministro y los ministros de Estado. Pero en el Congreso de la República han estado dando largonas a esto del Reinfo. Pareciera que hay gente, pues, en el Parlamento que defiende la minería ilegal. Eso hay que sacarlo al fresco. El Estado peruano no puede permitir que haya ilegalidad porque lleva a la corrupción y a la delincuencia.

¿Cuáles medidas de reactivación económica habrá?

El presidente de la Sociedad Nacional de Industrias mencionó la idea de incrementar el endeudamiento público. La verdad es que yo no me atrevería a sugerir una cosa así. Porque todo eso tiene un impacto sobre el grado de inversión del país. El ministro de Economía fue claro en decir que era evidente que no iba a haber Niño y que, por lo tanto, la recuperación económica de un crecimiento de 3%, que yo diría es mediocre, se iba a dar. Y que por supuesto iban a incentivar todo lo que sea posible las inversiones.

Se espera que luego la meta sea menos mediocre.

Pero todo eso debe venir con la reactivación de la inversión, y eso viene acompañado de que haya estabilidad y seguridad. El tema no es apretar un botón para que comiencen las inversiones. Creo que el hecho de que el Gobierno esté convocando al sector privado para conversar es también un esfuerzo por generar confianza. Por ejemplo, porque haya más gente que conozca al presidente del Consejo de Ministros, quien no tiene dudas en decir que acá el desarrollo viene con la inversión privada y no con ideas trasnochadas como las que podía tener el gobierno del señor Castillo.

Ha sido una buena señal esta reunión, entonces. Me parece que sí, como lo fue el Perumin 36 en Arequipa. Pero claro, la pregunta que viene es, ¿dónde están los resultados? La población quiere resultados y eso es lo que lamentablemente no se está viendo hasta ahora. Yo tengo la esperanza de que en este tipo de reuniones los ministros escuchen y tomen acción.

TENGA EN CUENTA

Petroperú. “El 100% del capital de Petroperú le pertenece al Gobierno. No es tan fácil decir ‘lo dejo quebrar’. Hay que enfrentar el tema de una empresa quebrada. Hoy en día, Petroperú vale negativo.

Refinería. “Hemos puesto la carreta delante del caballo construyendo una refinería que tiene una capacidad para 95 mil barriles diarios mientras producimos 35 mil barriles diarios. Perú tiene un gran potencial en exploración de petróleo. No puede ser que Perupetro le siga dando más lotes a Petroperú. El Perú está muy atrasado en traer inversión en petróleo”.