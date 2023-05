La informalidad está en todos los sectores económicos, y el rubro de turismo no es ajeno a eso. El CEO de Casa Andina explica cómo hacer para combatirla.

¿Qué hacer para reducir la informalidad en el turismo?

El país es informal y el turismo no escapa a la informalidad, desgraciadamente, y lo que tenemos que comenzar a hacer todos es un esfuerzo para comenzar, de a pocos, a encaminarnos en ser formales. La informalidad afecta de distintas maneras (…) Uno arriesga su vida por ahorrarse unos soles o dólares y eso afecta a toda la cadena. ¿Qué hacer? Hay mucho por hacer. Lo que hay que buscar es llevar a los informales a la formalidad y el Ejecutivo para eso tiene un rol importantísimo. (Si) seguimos incrementando las reglas para los formales, cada vez vamos a tener más informales.

Hay algunos que dicen que se necesita más control, medidas más rigurosas. ¿Esto servirá? ¿Quién se va a encargar de fiscalizar si una lancha que ofrece una ruta turística cumple con todo lo debido, con equipamiento como chalecos?

Hay entidades que se deben encargar, pero no están haciendo su trabajo. La informalidad está a todo nivel, inclusive tú ves carros de autoridades que no cumplen con las reglas de tránsito. Debe pasar lo mismo con transporte marítimo, terrestre. Tú ves como manejamos en Lima, es de horror, lo mismo pasa en el mar, en el río. ¿De quién es la culpa? De todos, no solamente de las autoridades que son grandes responsables, sino también de nosotros por no poner nuestro granito de arena. Hay ejemplos buenísimos, sobre todo en el sureste asiático, donde países totalmente informales hoy son potencias buscando poco a poco lograr que los informales comiencen a ver los beneficios de la formalidad.

¿Cuáles son las primeras medidas para comenzar a combatir esta informalidad sin que esto perjudique al sector Turismo?

Depende de quién ofrece el servicio, pero también quién lo tome. Acá necesitamos menos reglas, cosas más claras, más sencillas, pero también sanción. Recordemos que hace algunos años nadie en Perú usaba el cinturón de seguridad, hasta que por no usarlo te multaban; automáticamente hoy día, un porcentaje altísimo de la gente que maneja o está de copiloto lo utiliza.