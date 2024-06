Pablo Zorrilla, más conocido como Pablo Ezzeta, la rompe en las redes sociales vendiendo ropa en línea luego de iniciar en Gamarra, emporio comercial en la que, en palabras del propio empresario en una entrevista en el espacio Ynnovadores, “está todo hecho”.

“En Gamarra no hay nada nuevo que puedas hacer, porque hay desde lencería, medias, ropa para niños, lo que sea. Es difícil competir en Gamarra y por eso migro al internet, no hay nada nuevo que alguien pueda hacer en Gamarra”, comentó Ezzeta.

Asimismo, aseguró que su idea era crecer rápido en el emporio, sin embargo, tenía una idea equivocada del mercado, pues le indicaron que tenía que pasar muchos años para vender masivamente, como él deseaba.

“Cuando haces poca ropa, es más caro, no es igual hacer mil polos que hacer diez mil. Entras a un mercado en que la gente tiene buen precio, experiencia y lo que yo quería era escalar rápido, vender de forma masiva”, contó.

“Abrí dos stands, pero no me iba bien, había días que vendía una prenda y mis vecinos me decían que en los primeros cinco años se hacen clientes. Yo tenía 19 años, o no quería eso, no iba a esperar ahí”, aseguró.

Mira la entrevista completa a Pablo Ezzeta en Ynnovadores, un espacio coproducido por Perú21 que se enfoca en los negocios, la creatividad, innovación y emprendimiento, dirigido por Juan Flores.





