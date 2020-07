María Claudia Medina

Con el protocolo sanitario para hostales categorizados y establecimientos de hospedaje no clasificados ni categorizados, que fue publicado hoy por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), la mayor parte de la oferta hotelera ya se encuentra habilitada para atender al público. Sin embargo, los huéspedes llegarán lentamente y los hospedajes deberán aplicar distintas estrategias para atraerlos.

De acuerdo con Freddy Gamarra, gerente general de la Asociación de Restaurantes, Hoteles y Afines (AHORA Perú), el protocolo alcanza a casi el 85% de las habitaciones del sector, ya que la clasificación y la categorización no son obligatorias.

“La categorización indica cuántas estrellas se pueden tener y muchos establecimientos no tienen ese sistema porque, por ejemplo, quizás no cumplen con alguno de los requisitos como el número de habitaciones y deciden no categorizarse. Eso ya es una decisión empresarial”, explicó.

Según cifras del registro de Mincetur, hasta el 2019, se tenían 23 mil establecimientos de hospedaje en todo el país. De ellos, el 27.2% se encuentran en las regiones que todavía tienen cuarentena focalizada: Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, San Martín, Madre de Dios y Áncash.

Ocupación reducida

Para Gamarra, el reinicio de actividades todavía estará supeditado al nicho de mercado del hospedaje. Aquellos que se dirigían solo a turistas extranjeros, tendrían que redirigirse al mercado interno y quizás apuntar al segmento corporativo.

“La ocupación va a subir lentamente, se habla de 10% a 15%, que son ocupaciones bajas para los costos que tienen los hoteles. Seguramente, habrá promociones fuertes para el turismo interno. Todos van a tener que invertir para implementar este protocolo”, comentó.

Por su parte, Carlos Canales, presidente de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), consideró que la primera reactivación vendrá por el turismo corporativo, con ingenieros, consultores o asesores que tengan que viajar por motivos laborales.

“Estamos listos, pero ahora hay que esperar que la gente empiece a llegar, el turismo interno aún va a demorar, más aún cuando hay trabajadores a los que ya les dieron sus vacaciones. Por eso, recién a fin de año creo estaría llegando de forma importante”, estimó.

En el caso de los hoteles más grandes, Canales refiere que varios tuvieron una ocupación alta en comparación a otros países de la región debido a la repatriación de peruanos en el exterior, pero ahora, muy posiblemente recurran a las promociones para atraer público.

“En estos tres meses, en Sudamérica, la única ciudad que tuvo algo de ocupación ha sido Lima porque el Gobierno peruano estuvo apoyando la repatriación y eso ayudó en algo a la economía del sector. Mientras en Argentina y Chile el nivel de ocupación no superaba el 8% en las principales capitales, el Perú ha llegado hasta 37% y 38% de ocupación”, precisó.

También estimó que al inicio se tendrá un 10% de demanda, pero en octubre o noviembre la cifra puede subir con el turismo corporativo, especialmente al interior del país.

