Hoy, muchas actividades de la vida diaria (el trabajo, el aprendizaje, las compras y las reuniones sociales) han tomado una forma digital, lo que ha permitido que amigos y familias se mantengan informados y conectados, pese a la distancia.

En este sentido, la industria móvil en la región ha tenido un rol importante y le ha hecho frente al desafío de sostener la actividad social y económica durante la pandemia, asegura Alejandro Adamowicz, director de Tecnología y Estrategia para Latinoamérica GSMA, organización de operadores móviles y compañías relacionadas.

Pero ¿cómo está evolucionando esta industria? Para fines del 2020, casi 360 millones de personas de la región –que representan el 57% de la población– estarán conectadas a internet móvil y habrá cerca de 440 millones de suscriptores móviles únicos (un individuo que puede tener múltiples conexiones móviles), lo que representa casi un 70% de la población, según el último reporte de GSMA Intelligence.

En el Perú, en tanto, se prevé que al cierre del año unas 17,8 millones de personas tengan conexión de internet móvil (el 54% de la población), 800.000 más que en el 2019. El especialista comenta que este porcentaje, probablemente, sería mayor de no considerarse al segmento infantil.

Mientras que, a nivel de suscriptores de móviles únicos, estos llegarían a los 24,3 millones, 400.000 más de lo registrado en el periodo previo.

Aunque este avance es positivo, la pandemia ha recordado y puesto al descubierto la necesidad de acelerar los esfuerzos para cerrar la brecha digital, considerando que existen 15,3 millones de peruanos que aún no pueden conectarse a la red móvil, de los cuales 13,6 millones (41%) no usa internet aunque tienen cobertura en sus zonas y 1,7 millones (5%) es población no cubierta.

En tanto, en Latinoamérica son casi 300 millones de personas en la región que aún no pueden conectarse a internet móvil.

PROYECCIONES HACIA EL 2025

El informe revela, además, que de cara al 2025 se proyecta que 80 millones de personas más comenzarán a usar internet móvil en Latinoamérica, totalizando los 423 millones. Los mayores aportes provendrán de Brasil (24 millones), México (19 millones), Colombia (8 millones), Argentina (7 millones) y Perú con 4 millones (que alcanzaría los 21 millones de peruanos conectados).

Los suscriptores móviles también seguirán aumentando. Así, las previsiones del GSMA Intelligence apuntan a tener en los próximos cinco años 60 millones de suscriptores nuevos (484 millones). De ellos, la mitad provendrá de Brasil y México, y en menor medida de Argentina, Colombia y Perú. El país aportará con 3 millones de usuarios nuevos, lo que nos llevará a tener 27,3 millones, aproximadamente.

La penetración de suscriptores a nivel local pasará de 74% en el 2019 a 76% en el 2025, superior a Brasil (75%), Colombia (75%), México (70%) y por debajo de Argentina (79%), Chile (84%) y Costa Rica (81%).

“El mercado peruano, pese a la crisis, muestra expectativas de crecimiento económico a tasas interesantes”, señala Adamowicz.

IMPACTO EN LA INDUSTRIA

De otro lado, el ejecutivo comenta que la pandemia también ha tenido un impacto considerable en el rendimiento financiero de la industria móvil este año, ya que los ingresos móviles disminuyeron en varios mercados de Latinoamérica, debido a descuentos ofrecidos por los operadores en los servicios móviles para apoyar a los consumidores durante la pandemia.

Otros factores en juego incluyeron un mayor uso de conectividad de banda ancha fija durante el aislamiento, una reducción en las ventas de dispositivos, en parte debido al cierre de las tiendas, y una disminución en los gastos de los consumidores, ya que la ralentización de la actividad económica provocó pérdidas de trabajo, en especial en el sector informal, señala.

“Los mercados con una alta proporción de clientes prepagos se han visto en una situación particularmente vulnerable a la reducción en el gasto. Si bien se espera que el crecimiento de ingresos se mantenga en positivo, se prevé que será en cifras bajas de un dígito en el futuro próximo, mientras las economías de la región continúan lidiando con las consecuencias económicas del COVID-19”, sostiene.

ECOSISTEMA MÓVIL

Destaca que esta industria impulsa el impacto social y contribuye al crecimiento económico. “Las tecnologías y los servicios móviles generaron el 7% del PBI de la región en el 2019: una contribución que ascendió a más de US$ 421.000 millones de valor económico agregado”, dice Adamowicz.

Acota que el ecosistema móvil también respaldó cerca de 1,4 millones de trabajos (de manera directa e indirecta) e hizo una contribución significativa al financiamiento del sector público, con una recaudación tributaria de US$ 33.000 millones. “La contribución de la industria móvil aumentará en los años venideros, ya que los países se benefician cada vez más de las mejoras en la productividad y la eficiencia gracias al aumento en la adopción de servicios móviles”, asegura.

Además de brindar una conectividad extremadamente necesaria durante la pandemia, este sector ha trabajado junto con negocios y gobiernos en iniciativas para aliviar el impacto que ha causado en los ciudadanos la COVID-19, indica.

“Desde descuentos en tarifas de datos para sitios educativos o de salud hasta donaciones en efectivo y en equipos para hospitales y causas humanitarias, los operadores móviles y otros actores de la industria han apoyado a los sectores más vulnerables de la sociedad y, a su vez, han contribuido a los esfuerzos de recuperación económica”, enfatiza.

