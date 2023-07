Por Asociación de Contribuyentes

¿Queremos un sistema de pensiones universal? Necesitamos más trabajadores formales y formalización económica. ¿Queremos más y mejores empresas exitosas que den más empleo digno? Necesitamos más acceso a crédito y oportunidades que solo llegan con la formalización. ¿Queremos más productividad en nuestro capital humano? Necesitamos más empresas formales que brinden oportunidades de trabajo de calidad, pero estas solo crecen si ser formal es fácil y valioso. La formalidad es clave.

Así las cosas, ¿está el Estado (en todos sus niveles) contribuyendo con la formalización del país? Tres ejemplos demuestran que no.

Primero. El 1 de julio entró en vigor una directiva de la Sunat que obliga a los contribuyentes a consignar su “RUC y razón social” para ventas que realicen a través de cualquier plataforma digital (aplicativos, redes sociales, páginas web, entre otros). Con esto, la institución demuestra que su atención está en perfeccionar su sistema de recaudación entre aquellos que ya pagan impuestos, pero “podrían” pagar más. Si uno analiza las normas y reformas en Sunat, pareciera que su objetivo no es ampliar el número de contribuyentes entre los que no cumplen con sus obligaciones tributarias, sino seguir exprimiendo a los formales que ya pagan lo suficiente.

Asalariados privados formales por región. Asociación de Contribuyentes.

Segundo. En las últimas semanas, son más los casos de negocios que sufren la arbitrariedad de las municipalidades para cerrarlos por razones desproporcionadas. Entre enero y marzo dos centros comerciales fueron clausurados varios días por razones irracionales, generando pérdidas económicas en cientos de pequeños negocios que operan en ellos y más pérdidas en miles de trabajadores que no pudieron cumplir con sus funciones durante varios días. Estas fueron noticias conocidas, pero día a día, cientos de restaurantes y locales comerciales sufren la persecución de fiscalizadores y gerentes de municipalidades que estarían a la caza de coimas o populismo y poder.

Tercero. Para colmo de males, el dinero de los contribuyentes no se usa correctamente. Se calcula que en los últimos cuatro años el Estado dejó de ejecutar más de 119,000 millones de soles por falta de gestión y eficiencia de gasto, principalmente. Con esos recursos se pudo mejorar la inversión en salud, educación, vivienda social. ¿Por qué querría ser formal un emprendedor si el Estado no le da salud, educación, transporte, ni ningún otro servicio público de calidad? No tiene por qué. El contrato social es de ida y de vuelta, no solo de ida.





