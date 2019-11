Desde la sede de CADE 2019, en Paracas, Carlos Neuhaus, expresidente del Comité Organizador de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019 (Copal), señaló a Perú21TV que se necesita un mecanismo que pueda transparentar las contribuciones que reciben las campañas electorales, luego de que en las últimas semanas se revelaran millonarias donaciones que se mantuvieron ocultas.

“La experiencia que vemos es que aquí no solamente las empresas han financiado sino que también han financiado ONG del exterior. O sea, todos han recibido dinero de distintas formas. Algunas lindando con lo legal. Otras de repente legales, pero no transparentes. Entonces, lo que hay que hacer es tener un mecanismo que sea súper transparente, donde todo sea bancarizado y la gente que quiera contribuir a la campaña, lo pueda hacer”, sostuvo.

Para Neuhaus, los aportes a campañas políticas no deben ser un intercambio de apoyos o favores. Por ello, hizo hincapié en que si un empresario decide donar, deber ser porque cree en un proyecto político y no porque espera algo a cambio.

“Todo esto (los aportes a campañas) tiene que estar más reglamentado. Que no haya eso de yo te apoyo, después tú me apoyas. Yo apoyo porque yo creo en tus ideas no porque quiero que me ayudes. Además, si uno apoya a Juan, no puede apoyar a Pedro. Todo el mundo repartía a todos lados a ver a quién ligaba”, comentó.

Por otro lado, Neuhaus resaltó que el Ejecutivo tenga planeado emplear la modalidad de gobierno a gobierno en la contratación de las obras para la reconstrucción. Resaltó que esta modalidad permite ejecutar las obras en plazos mucho más cortos y con transparencia en el concurso público.