Este será un año de menor crecimiento económico (3.4% según estima el Banco Central de Reserva), pero eso no debe ser un obstáculo para sacar adelante un emprendimiento. Si la idea ya está en su cabeza y solo le falta ese “empujoncito”, a continuación le damos algunas recomendaciones para que el negocio avance.

El profesor de la Pacífico Business School José Ruidías Rojas señaló que lo primero es no tomar decisiones emocionales y destacó la importancia de hacer una investigación del mercado. “El emprendedor tiene que ser optimista y enamorarse de lo que va a hacer, pero también debe ser informado”, afirmó.

Otro punto a considerar es el precio. Para el experto, esto tiene que estar relacionado con el valor máximo que un cliente va a pagar y con la calidad de producto o servicio.

“Si voy a vender zapatos a S/50 y la gente no está dispuesta a pagar eso, probablemente el negocio no funcione. Hay personas que cometen el error para determinar el precio de ver el costo y lo multiplican por 1.5 o 2 para poner el valor y no se trata de eso”, explicó.

Para Ruidías, es necesario tener muy presente el tema financiero, mantener un control de los gastos, de la rentabilidad, entre otros.

Y un punto importante, y que se ha hecho más relevante con la pandemia, es el uso de herramientas digitales. Respecto a esto coincide Renzo León-Velarde, gerente general de Perufactura.pe.

“Es indispensable tener presencia digital”, resaltó y añadió que si el rubro al cual planea dirigirse es distinto al que se ha dedicado estos años, no hay problema “siempre que la idea haya sido del emprendedor y no de alguien más”.

Asimismo, aseguró que se tiene que hacer una planificación antes de iniciar un emprendimiento, y separar el presupuesto del negocio con el personal.

“Lo más probable es que el primer año sea de inversión y el segundo sea de retorno. La facturación electrónica es una forma de ahorrar dinero”, agregó.

MODA

¿Cómo hago si quiero iniciar un negocio de moda? La directora ejecutiva del Centro de Altos Estudios de la Moda (CEAM), Mary del Águila, señaló que como en cualquier otro sector, hay que hacer un estudio del mercado para identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.

“Es importante el valor agregado que se le dará al producto, el material que se usará, el marketing y la publicidad”, resaltó y destacó también el uso de canales digitales.

Del mismo modo, recomendó la diversificación, es decir que si se quiere especializar, por ejemplo, en ropas de baño, busque ofrecer otros productos. “Puede diversificarse para ser más rentable todo el año”, agregó.

Datos

Renzo León-Velarde, de Perufactura.pe, señaló que si va a empezar un negocio, pero actualmente es dependiente en un trabajo, inicialmente no es necesario que renuncie al mismo.

Por su parte, Mary del Águila, del CEAM, consideró que al principio un negocio de prendas de vestir puede trabajarse de manera 100% digital, pero con el tiempo sí recomienda que se invierta en una tienda física.

