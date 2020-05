La WWE se realiza este domingo desde las 6 p.m. Se trata del evento Money in the Bank 2020, primer PPV (pague por ver) de la compañía desde la realización del Wrestlemania 36.

Como desde el inicio de la pandemia originada por el coronavirus, las estrellas de la WWE se desempeñarán desde el Centro de Entrenamientos que la compañía posee en Florida, donde al igual que Wrestlemania, así como su programación semanal, se llevará a cabo sin la presencia de público y solo con el staff necesario.

El espectáculo, como todos los años, ofrecerá la posibilidad de conseguir un maletín, en cuyo contenido hay un contrato para luchar contra el vigente campeón de la compañía en un periodo máximo de un año.

A diferencia de otras ediciones, WWE ha innovado en la forma de desarrollar la pelea. Las escaleras se mantendrán, pero en esta ocasión las seis grandes estrellas de división masculina y las seis de la femenina combatirán al mismo tiempo.

Vale decir, Daniel Bryan, Aleister Black, Rey Mysterio, King Corbin, Otis y AJ Styles, por el lado de los hombres. Y Asuka, Nia Jax, Shayna Baszler, Dana Brooke, Lacey Evans y Carmella, por el lado de las féminas, se mezclarán en el escenario con el mismo objetivo: obtener el maletín que les otorgará una oportunidad por los títulos máximos tanto masculinos como femeninos.

Esta lucha será presentada desde las Titan Towers en Stanford, Connecticut y de acuerdo con los informes previos, la contienda dará inicio a la edición 2020 de Money in the Bank y se prolongará hasta el final de la velada para convertirse en el estelar.

Mientras tanto, WWE regresará a las instalaciones del Performance Center para dar lugar a las otras disputas. Destaca la defensa titular de Drew McIntyre y Seth Rollins; también el mano a mano entre Braun Strowman y Bray Wyatt.

De otro lado, Bayley defenderá el cinturón femenil de SmackDown contra Tamina. También por la ‘marca azul’, los monarcas, The New Day se medirán a Forgotten Sons, Lucha House Party y el equipo conformado por The Miz & John Morrison.

CARTELERA DEL PPV MONEY IN THE BANK 2020

Corporate Ladder Match por el Money in the Bank Masculino

Daniel Bryan vs. Aleister Black vs. Rey Mysterio vs. King Corbin vs. Otis vs. AJ Styles

Corporate Ladder Match por el Money in the Bank Femenino

Asuka vs. Nia Jax vs. Shayna Baszler vs. Dana Brooke vs. Lacey Evans vs. Carmella

Campeonato de WWE

Drew McIntyre (c) vs. Seth Rollins

Campeonato Universal de WWE

Braun Strowman (c) vs. Bray Wyatt

Campeonato de Mujeres de SmackDown

Bayley (c) vs. Tamina

Campeonato por parejas de SmackDown

The New Day vs. Forgotten Sons vs. The Miz & John Morrison vs. Lucha House Party

R-Truth vs. MVP

Kick-Off Show (Se realiará una hora antes del evento)

Jeff Hardy vs. Cesaro

HORARIO DEL PPV MONEY IN THE BANK 2020

Perú 6:00 p.m. y podrás verlo por la app de WWE Network y en tu tele por FOX Action

México 6:00 p.m.

Colombia 6:00 p.m.

Ecuador 6:00 p.m.

Bolivia 7:00 p.m.

Chile 7:00 p.m.

Paraguay 7:00 p.m.

Venezuela 7:00 p.m.

Argentina 8:00 p.m.

Uruguay 8:00 p.m.

Brasil 8:00 p.m.

España 1:00 a.m. (11 de mayo)

