Unión Comercio sorprendió a todos sus hinchas al anunciar la llegada de Reimond Manco a sus filas como nuevo fichaje. El volante se mostró comprometido con el club al considerar esta como una oportunidad.

“No sé si sea la última oportunidad. Voy a jugar hasta que el cuerpo me dé. Obvio, yo voy a dejar el fútbol, no voy a esperar que él me deje”, refirió en la cuenta de Instagram ‘Apuesto.com’.

“Volver con un reto importante es un fierro caliente, pero hay que asumir con responsabilidad. Entregándome al 100 % puedo dar mi granito de arena”, agregó.

Como se sabe, Unión Comercio está en último lugar de la tabla de la Apertura con únicamente 6 puntos en 12 jornadas jugadas, una situación bastante desfavorable.

Reimond Manco considera que, pese a su edad y los acontecimientos familiares que afectaron su desarrollo deportivo, el nunca se retiró completamente.

“La gente dice ‘Ya está viejo’. Muchos críticos como suele haber. Siempre dije que era un retiro momentáneo. Tenía muchas cosas en la cabeza. El fallecimiento de mi padre me pegó muy duro”, refirió.

El debut de Manco en la primera división peruana será este sábado 27 de abril, frente al Sport Boys. El encuentro se desarrollará en el estadio Miguel Grau del Callao.





