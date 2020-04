Para nadie es desconocido que los nombres de Roman Reigns y Brock Lesnar son de los más grandes e importantes en la WWE. Por eso mismo sorprende no verlos más en pantalla desde hace varias semanas. En ese sentido, varios reportes apuntan que esto continuará siendo así para ambos luchadores y todo sería a causa del coronavirus.

Varias fuentes especializadas en lucha, así como diversas fuentes desde dentro de la WWE aseguran que tanto Reigns como Lesnar no aparecerían en la programación de la compañía de Vince McMahon al menos hasta que la pandemia sea controlada.

Recordemos que Roman Reings debía retar Goldberg por su título universal en Wrestlemania 36 , sin embargo, el samoano optó por no realizar la lucha y alejarse de la compañía como medida de seguridad. No solo su esposa se encuentra embarazada, sino que el primo de The Rock se encuentra en remisión por leucemia , lo cual lo compromete a ser vulnerable al Covid-19, pues sus defensas se encuentran vulnerables.

En cuanto a Brock Lesnar, todo indica que no regresará pronto a la compañía tras ser vencido por Drew McIntyre en Wrestlemania 36, e incluso algunos piensan que podría ser el fin de la ‘Bestia Encarnada’, al menos por un tiempo.

Se conoce que Lesnar es un luchador ‘part time', por lo que sus apariciones son esporádicas, siempre en eventos importantes, pero a raíz de la pandemia mundial, los reportes apuntan a que este no volvería al menos hasta que la situación esté controlada, lo cual, como se sabe, puede tomar al menos un año entero.

De cualquier manera, sus ausencias se sienten en los bajos ratings que se tienen, más ahora que desde hace ya unos meses, la empresa de lucha sale al aire sin público desde su Performance Center en Florida.

