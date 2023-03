Por Carlos Marroquín:

Es muy raro ver a Peter Arévalo sin terno. Incluso, va al estadio con él, sea verano o invierno. Por motivos de trabajo o por ver a su amado Alianza Lima como un hincha más. Confiesa que se siente cómodo vistiendo este atuendo. Le da seguridad y le recuerda mucho a su padre (Luis Arévalo), a quien siempre vio como una persona elegante y bien distinguida. Pero no fue él, precisamente, la persona que estuvo presente para guiarlo y formarlo en la vida. Esa función la cumplió su madre.

Se ha vuelto popular porque tiene a su cargo la dirección del programa deportivo A Presión, el cual acaba de ser considerado por segundo año como el mejor a nivel digital en los premios Luces de El Comercio. Además, prestó su voz por años al reality concurso Esto es Guerra, en donde se ganó el apelativo de ‘Mr Peet’. En ambos escenarios, siempre se presentó vistiendo terno.

-¿Por qué solo te vemos vestido con traje?

Por mi padre. Él era una persona muy elegante que solo vestía con saco y corbata. Era evidente que yo iba a recibir esa influencia. Me marcó. Y si revisamos la historia, al inicio la gente iba a los estadios con terno y bastón, porque un partido de fútbol era considerado como un evento social muy importante. Pero si bien describo a mi padre como un tipo acomodado, mi madre era todo lo contrario. Salía a las 5 de la mañana para trabajar en diferentes casas, cocinando o lavando ropa, con el objetivo de alimentar a sus siete hijos. A veces, esas familias le regalaban camisas o pantalones de personas mayores. Entonces, ella los ajustaba a nuestra medida, porque lo que ganaba no le alcanzaba para comprarnos ropa. Me veía como un niño viejo… pero me sentía muy cómodo.

-Fue dura tu infancia…

Sí. Mi padre tuvo varios compromisos. Cuando nací, él se estaba casando por tercera vez. Recuerdo que de niño nos dio un cuarto en la azotea de su casa. Mis hermanos y yo dormíamos en la misma cama, comiendo fideos sancochados todos los días. Tomando de desayuno Quaker con manzana y bizcocho. Por eso comencé a trabajar desde los 7 años, cuidando carros al frente del hospital Rebagliati. Ayudaba a vender chicha a mi madre en los mercados. Hice todo lo que uno puede imaginar. Fue duro. Pero estoy agradecido de lo que me tocó vivir porque formó mi carácter, me rebeló y me hizo fuerte.

-¿Y qué fue lo que te sacó de esa miseria?

Mi hinchaje por Alianza Lima. Podía irme al estadio sin tomar desayuno y almorzar. Pero un triunfo de Alianza llenaba por completo ese vacío. Cada vez que converso con Teófilo Cubillas o Jaime Duarte les doy las gracias por haberme hecho tan feliz y por distraerme de las carencias que había en el hogar. Y es curioso, mi padre era hincha a muerte de Sport Boys, pero nunca pudo cambiar mi opinión. Fui el único de sus hijos que más disfruto del fútbol como él. Lo veía como un amigo. Nunca le dije papá. Jamás.

-Alianza vivió su página más triste en el año 2020, ¿crees que el descenso fue el punto de partida para la gloria que vino después?

Salvando las distancias, fue lo mismo que le pasó a River Plate, que se levantó de los escombros y se volvió un club poderoso. Todo golpe en la vida te tiene que enseñar. Nos faltó humildad, esa humildad de la cual nuestra historia puede dar fe. Hoy en día tú ves una institución que aprendió de esa cachetada. Y sin temor a equivocarme y por el plantel que tiene, Alianza es el gran favorito para ganar el tricampeonato. De lejos.

-¿Cómo visualizas la elección de Juan Reynoso?

Me parece un tipo detallista. Me gusta como técnico porque tuvo una formación distinta al resto. Sin embargo, el ser detallista no te garantiza buenos resultados. Veo que tiene buenas intenciones porque está priorizando ampliar el precario universo de jugadores que tenemos; busca hombres de fibra rápida, como es el caso de Bryan Reyna, a quien considero uno de los mejores jugadores del torneo por su despliegue.

-Reynoso declaró que Perú puede pelear cerca de la segunda o tercera posición de la clasificación…

Un poco apresurado, pero si trabaja en el filtro y captación, puede que le dé los resultados que espera. Sabe que nosotros no somos potencia y se debe enfocar en crear un perfil de jugador peruano, el cual no existe.

-¿Hubieras preferido que se quede Gareca?

Sí, pero él no quería. En la conferencia de prensa habló sobre un tema de confidencialidad en cómo se manejaron los acuerdos… y me sonó a excusa. Si quería quedarse, esos detalles pasaban a un segundo plano. Pero ni él, ni Lozano querían alargar más el proceso.

-En una entrevista que brindaste el año pasado afirmaste que querías ser presidente, ¿aún ronda esa idea?

No soy político y no tengo intenciones de serlo. Pero sí me siento en la capacidad de asumir un cargo tan grande como ese por todo lo que he vivido y sigo viendo en las calles. La ecuación es muy simple: el Perú necesita un tipo honesto, que delegue bien. Obviamente, es muy complicado resolver todos los problemas que tenemos en solo cinco años, porque hay muchos temas que están podridos desde su raíz, como la corrupción.

-¿Y has recibido propuestas?

Varias y todas las he rechazado. Es más, si algún día me decido a postular lo haría de manera independiente. Me interesa acabar con la desigualdad que existe. Ayudar a que todo niño crezca seguro y con las mismas oportunidades. Sería drástico en mis decisiones, como aplicar la pena de muerte para violadores. Si alguien no respeta la vida del resto, simplemente no merece seguir entre nosotros. Así de sencillo. Pero la idea de ser presidente, probablemente, sea un sueño que no lograré hacer realidad…

AUTOFICHA:

- “Soy Peter Arévalo Gonzáles. Nací en Lima, el 19 de octubre de 1969. Soy hincha de Alianza Lima desde que tengo uso de razón. Ese fue el motor de mi vida para ser periodista deportivo y tener una hermosa familia con mi esposa Catherine y mis hijos: Sara, Nery, Sergio y Ariel”.

- “El apelativo de ‘Mr Peet’ nació cuando estuve en Esto es Guerra. Como no quería vincular mi trabajo con las narraciones deportivas, le dije a Johanna San Miguel que me diga ‘Señor Peet’... como Brad Pitt. Al inicio me decía así y después lo cortó y quedó como ‘Mr Peet’”.

- “El primer partido de fútbol que narré fue un Unión Minas vs. San Agustín. Me mandaron a Cerro de Pasco. Lo viví como si fuera una final del mundo. A los directivos de la radio les gustó y me quedé. Ese mismo empuje me ha permitido narrar los mundiales de Alemania 2006, Brasil 2014 y Rusia 2018″.