El deporte es una herramienta de cambio social concreta. Lima 2022 fue la primera Copa del Mundo para el Perú, además de ser una muestra tangible de lo que los atletas con síndrome de Down pueden demostrar a punta de trabajo y esfuerzo. En un insólito trabajo conjunto del Colectivo Down Perú, Legado 2019, Conadis, la Federación Peruana de Fútbol y la Municipalidad de Lima, se llevó a cabo un evento que trascendió en la historia del deporte nacional. Ahora, los seleccionados nacionales buscan lograr asistir a la Copa América de Futsal Down Brasil 2023, y está en las manos de todos hacerlo posible.

Aunque el Instituto Peruano del Deporte comunicó el pasado 23 de marzo que luego de varios años de trabajo consecutivo iban a reconocer oficialmente a la Selección Peruana de Futsal Down con una Federación Deportiva, la resolución de parte del ente rector del deporte nacional aún no ha sido emitida en el medio correspondiente, pero eso no ha sido motivo para que el Colectivo siga preparándose para lo que se viene.

La Copa América de Futsal Down San Pablo 2023 se jugará del 17 al 26 de noviembre del presente año, en el Centro Paralímpico de la ciudad brasileña. Se espera la participación Brasil, Argentina, Chile, Perú, Uruguay, México, Guatemala y Estados Unidos, pero la situación nacional es radicalmente diferente porque el equipo no posee fondos para solventar los costos de transporte, estadía, alimentación y otros. Al no ser reconocidos oficialmente por el IPD no reciben ningún financiamiento público, por lo que invitan al sector privado a seguir apostando por los atletas peruanos.

Gissely Alvarado es la Presidenta y fundadora de Colectivo Down y principal artífice del éxito de la organización, y comenta desde adentro la situación en lo que se encuentran: “Aunque estamos esperando la resolución del IPD, seguimos trabajando con el proyecto del Colectivo Down para la Copa América de noviembre de este año. Buscamos hacer rifas para obtener fondos, llegar a las empresas aéreas para que nos ayuden con los pasajes, tenemos que pagar alimentación y hospedajes que es un costo bastante alto. También queremos reunir fondos para los Juegos de Trisomía que se harán en Turquía el siguiente año. Además, queremos tener otros 6 deportes, además del futsal para personas con Síndrome de Down.”

Rifas del Colectivo Down Perú

Ronny Flores Cuya es uno de los seleccionados nacionales que fue parte de Lima 2022 y que está buscando la oportunidad de seguir demostrando su talento mientras cumple el sueño de representar al Perú. ‘El memorista’ del equipo, apodado así por su capacidad para recordar todas las líneas de buses que lo llevaban a su trabajo desde su antigua casa en Villa el Salvador, destacó siempre por ser uno de los pocos deportistas que pudo trabajar como cualquier otra persona que desea apoyar a su familia. Él también busca que le pueden ayudar en este camino.

Nelly Cuya, madre de Ronny, desea que las personan apuesten por la selección nacional, no solo por su hijo: “Como Madre de Ronny Flores me siento muy Emocionada porque ya se acerca la Fecha de la Copa América que se realizará en Sao Pablo, Brasil y también los Juegos en Turquía y cada uno de los Pre-Seleccionados y el Comando Técnico ponen todo su esfuerzo en los entrenamientos para el buen rendimiento así lograr un puesto o lugar en la Copa América. La Selección Futsal Down está Organizando una rifa con causa, esperamos el apoyo de las Empresas y las personas de buen corazón para que así los Seleccionados puedan viajar y cumplir sus sueños de defender los colores Patrios con la garra que los caracteriza y así traer triunfos para el Perú.”

Para apoyar a la Selección Peruana de Futsal Down, quinta mejor del mundo en Lima 2022, se puede contactar a la organización mediante sus redes sociales: Facebook e Instagram. También es posible contactar a Pamela Risco, de número 999 392 647, tesorera del equipo nacional de futsal Down.

