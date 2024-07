Los Juegos Olímpicos están próximos a arrancar y cada deportista que ha clasificado, se lo ha ganado en base a mucho esfuerzo, sacrificio y óptimo entrenamiento. La capacidad de cada deportista que ha logrado un cupo para estar entre los mejores del mundo ha sido clave, sin embargo, la indumentaria suele ser un punto clave para los atletas que pocos tienen en cuenta.

Por ejemplo, existen bañadores para los nadadores que ofrecen menos resistencia al agua, lo que les permite ganar cierta ventaja contra otro tipo de indumentaria, o ciertos tipos de camisetas que ayudan a los jugadores contra la molesta sudoración. Pero hay una “ayudita” que viene de las zapatillas que ha generando cierta suspicacia.

Las conocidas ‘superzapatillas’ tienen un antecedente. Estuvieron a punto de prohibirse en los Juegos Olímpicos de 2020 hasta que, luego de cierto engorroso debate, la World Athletics optó por incluir algunas restricciones, pero no por prohibirlas por completo. ¿Cómo ayudan a los deportistas estos calzados? ¿Son tan malos como los pintan?

Calzado 'ultra ligero' es utilizado en atletas con alto índice de desgaste muscular.

Según científicos expertos en tecnología enfocada al deporte, puede existir cierto “efecto placebo” en todo esto, pues un corredor con unas zapatillas de última generación, podría tener la sensación de estar más capacitado de mejorar sus marcas de manera inconsciente, y de estar forma hasta lograrlo.

Basta con mirar las estadísticas de los atletas para comprobar que esa ciencia les está resultando muy útil. Quizás sea una combinación de tecnología y capacidad física, donde la segunda es la que manda, pero la primera lo pone todo más fácil.





¿Qué son las superzapatillas?

Nike fue la primera marca en enfocar unas zapatillas para corredores, que mejorarían el rendimiento de los atletas, siendo el modelo Vaporfly el predilecto de los mejores atletas y maratonistas del mundo, dejando claro que tenía algo que les hacía sentir que corrían mejor. Adidas y Saucony también, posteriormente, fabricaron su propia línea de este tipo de calzado.

Si bien hay ligeros cambios entre una y otra, hay una serie de condiciones que comparten todas.

La clave está en las suelas, fabricadas normalmente de elastómero de bloques de poliamida, un material conocido también como Pebax. Además, en su interior contienen una placa de fibra de carbono.

Esta placa es, al parecer, la que aporta la mayoría de ventajas a las zapatillas de este tipo, incluso se llegó a pensar que actuaban como una especie de resorte que les daba a los corredores más impulso, aunque con el tiempo se ha visto que esto no es tan drástico, pero sí pone a la física a favor del atleta.

¿Existen beneficios?

Estudios que analizan el papel de la placa de fibra de carbono bajo las suelas de las zapatillas de los corredores determinaron que promueven un aumento de lo que se conoce como rigidez de flexión longitudinal. Cuando esta aumenta, se reduce la absorción de energía en la articulación metatarsofalángica del pie, propiciando un mayor rendimiento en la carrera.

Otro estudio determinó que existe una reducción del consumo de oxígeno de los corredores, que aporta claros beneficios a nivel metabólico. Incluso se ha observado una reducción de la carga sobre la tibia.

No obstante, el detalle de estos dos últimos parámetros se han observado solo en corredores masculinos experimentados, pues no se ha visto algo similar en mujeres o corredores amateur. Tampoco se ha logrado encontrar el motivo. Por lo tanto, no se puede descartar que sea una casualidad.

De hecho, según explica en un artículo de The Conversation el profesor de tecnología deportiva de la Universidad de Bournemouth Bryce Dyer, en las maratones celebradas en los últimos 7-8 años se ha observado que en corredores que usan estas zapatillas sus marcas han aumentado entre un 1,4% y un 2,8% para los hombres y entre un 0,6% y un 2,2% para las mujeres.





¿Se puede considerar como una especie de dopaje?

Es preciso destacar que el dopaje no hace referencia solamente a sustancias químicas que pueden consumir los deportistas para aumentar su rendimiento en los deportes, pues también se usa para describir cualquier elemento físico que mejore el performance del atleta o deje en desventaja al resto de competidores. Por eso, la indumentaria de los deportistas está muy vigilada en campeonatos como los Juegos Olímpicos que están por llegar.

En el caso de las zapatillas, existen dos restricciones a destacar: en primer lugar, deben estar disponibles para cualquiera que desee adquirirlas, es decir, no se pueden crear exclusivamente para algún corredor y lo segundo es el grosor de la suela, así como el número de placas de fibra de carbono.

Puesto que parece ser el elemento que confiere una mayor ventaja, no se debe explotar al máximo. Es preciso apuntar que no necesariamente las mejores zapatillas fabricadas por el hombre podrían marcar mucho la diferencia entre los atletas. Es probable que Usain Bolt en zapatillas comunes tenga mejores marcas que un aficionado con las zapatillas con la mejor tecnología del mercado.

El talento y entrenamiento pueden conseguir, con algo de tiempo claro está, mejores resultados que el dinero que, como siempre dicen, no lo es todo.





