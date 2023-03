Mas de 150 niños y adolescentes con síndrome de Down fueron chequeados gratuitamente en diversas especialidades en la quinta Jornada de Salud Integral para Niños con Síndrome de Down, organizado por el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja con apoyo de la Sociedad Peruana de Síndrome de Down.

Los pacientes recibieron atención multidisciplinaria en los servicios de Genética, Pediatría, Nutrición, Endocrinología, Cardiología, Oftalmología, Otorrinolaringología, Medicina Física y de Rehabilitación, y Odontopediatría.

Asimismo, se brindó soporte a la familia con orientación sobre los cuidados que requiere un paciente con Síndrome de Down y acciones para promover su inclusión en la sociedad. Los pequeños y sus familias también disfrutaron de un espacio de entretenimiento con muñecos y la proyección de videos informativos y de sensibilización sobre la condición de estos niños, dejando en claro el mensaje de “discapacidad no es incapacidad”.

Al respecto, la jefa del servicio de Genética, la doctora Gioconda Manassero, afirmó que “si estos niños reciben atención, cuidado y estímulo desde su nacimiento pueden desarrollar un gran potencial, por lo que es importante que desde pequeños sean evaluados en diferentes especialidades”.

Recordemos que a nivel mundial se estima que 1 de cada 800 niños nacen con síndrome Down y en el Perú 3 cada día, es decir cerca de 1,000 mil al año, de los cuales el 50% presentan patologías complejas como cardiopatía congénita o problemas de tiroides, audición, visión, anomalías esqueléticas o gastrointestinales, malformaciones ano-rectales, patologías asociadas como leucemias y otros que requieren de intervención multidisciplinaria especializada.

Por otro lado, el INSN San Borja atiende durante el año a estos pacientes a través del servicio de Genética. En el año 2022 se atendió a 501 niños con síndrome Down, y en este año 2023 se reportó la atención de 231 pacientes con esta condición en los dos primeros meses del año.

El Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja cuenta con una Guía de Manejo para Personas con Síndrome de Down para la evaluación de estos pacientes, donde se estable una serie de pruebas o terapias de estimulación en base a la edad del paciente.