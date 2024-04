Juan Reynoso volteó la página de la Selección Nacional, pero volvió a hablar de su pasado en el Cruz Azul, club al que sacó campeón en el 2021. El peruano no descartó volver a dirigir al cuadro mexicano, pero señaló que “respeta los tiempos”.

“Es una pregunta que mentiría si digo que no, pero yo respeto los tiempos, los momentos, sé que hoy están en buenas manos, que se está haciendo una linda reestructuración. En su momento se hará; sí me considero parte importante en la historia del club, pero eso no me da derecho a decir que voy a regresar”, dijo en una entrevista para TUDN México.

Habló sobre el presente de la ‘máquina cementera’





El exdirector técnico de la blanquirroja logió el desempeño del equipo bajo la dirección de Martín Anselmi, destacando la estabilidad que ha encontrado el club.

“Con el señor Anselmi hoy veo a Cruz Azul como un equipo fresco, el equipo se ve bien, el club está encontrando de nuevo una estabilidad. Contento de ver que hoy los aficionados empiezan a creer de nuevo en un equipo que, hasta hace unos meses, no había esa ilusión de poder pelear arriba”, agregó.

Cabe resaltar que, en el actual Clausura 2024 de la Liga MX, Cruz Azul se encuentra en el tercer lugar de la tabla, compartiendo puntaje con los líderes Toluca y América.





