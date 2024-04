De infarto. El Barcelona tiene una inmejorable oportunidad de reconciliarse con la Champions League y clasificarse a las semifinales tras cinco años de ausencia en esta instancia. Pero no será una tarea sencilla: se enfrentará al París Saint-Germain (PSG) de Kylian Mbappé.

En el partido de ida, que se jugó en París, Barcelona venció a los franceses por 3-2 y ahora, ante su público, busca acceder a una semifinal, esquiva desde el 2019.





Declaraciones de Xavi Hernández

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, aseguró que si el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain sus jugadores lo afrontan como un equipo, tendrán “muchas opciones” de sellar el pase para las semifinales de la competición.

En la rueda de prensa previa al encuentro, el técnico egarense instó a sus jugadores a “dejarse la piel” y pidió a los aficionados azulgranas que ayuden a que el ambiente del Estadio de Montjuïc se parezca al de “las noches mágicas del Camp Nou”.

“Estoy muy orgulloso de estar en cuartos de final y tener la oportunidad de clasificarnos para las semifinales. Estoy excitado para el partido de mañana. Las victorias dan alivio y las derrotas no te dejan respirar como entrenador. Estoy muy eufórico e ilusionado de estar donde estamos”, precisó.





Declaraciones de Luis Enrique

El entrenador del París Saint-Germain, Luis Enrique Martínez, aseguró, en la rueda de prensa previa del partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones, que su homólogo en el banquillo del Barcelona, Xavi Hernández, es un técnico ‘top’ y que los resultados así lo avalan.

Si en la comparecencia previa de la ida, el preparador asturiano aseguró que él representaba mejor el espíritu del Barça, seis días después optó por elogiar al preparador egarense.

“Yo no podré conocer nunca al Xavi entrenador porque no me podrá entrenar. También dije que me hubiera gustado que lo hubiera hecho, pero a eso no le distéis bola porque no vende ni interesa, interesa la polémica. Yo hice mi reivindicación y la mantengo, porque una derrota no cambia nada y repito que me hubiera gustado que me hubiera entrenado, como Guardiola, Aragonés...”, afirmó.





¿Dónde y a qué hora juega Barcelona vs PSG?

El partido entre Barcelona vs. PSG se jugará el martes 16 de abril en el Estadio Olímpico de Montjiuc, a partir de las 9 de la noche en España. En Perú, el partido se podrá ver desde las 2 de la tarde.





¿Qué canales transmitirán Barcelona vs PSG?

Barcelona vs PSG será transmitido en vivo por ESPN por cable y a través de streaming por Star Plus.





Posibles alineaciones

Barcelona: Ter Stegen; Kounde, Araujo, Cubarsí, Cancelo; De Jong, Pedri, Gündogan; Lamine Yamal, Raphinha y Lewandowski.

París SG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Belardo, Lucas Hernandez; Fabian Ruiz, Zaïre-Emery, Vitinha; Dembelé, Mbappé y Barcola.