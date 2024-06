El danés-peruano Oliver Sonne llegó al Perú para sumarse a los trabajos previos a los amistosos con Paraguay y El Salvador, pero antes de aterrizar en el aeropuerto Jorge Chávez declaró sobre el técnico Juan Reynoso.

En declaraciones -desde Dinamarca- para el canal de YouTube ‘Denganche’, Sonne aclaró lo que piensa de Reynoso, quien lo convocó a la Selección Peruana, pero no le dio ni un solo minuto en el campo de juego.

“Él es un buen tipo, me dio la oportunidad de ir a Perú para ver qué chances había para jugadores con sangre extranjera, pero también con la peruana. Él fue el que me abrió las puertas y por eso le tengo máximo respeto”, dijo el jugador de Silkeborg IF.

Asimismo, el lateral derecho reveló por qué fue que Reynoso no le dio la oportunidad de debutar con la ‘Blanquirroja’ y descartó estar molesto con él.

“La decisión que tomó de que yo no jugara no fue por maleducado o grosero, creo que fue para protegerme un poco. Había mucha expectativa, era otra cultura y yo no entendía el idioma. Esos partidos por Eliminatorias eran muy importantes, creo que buscó protegerme y no lanzarme ahí solo para jugar. No estoy molesto de ninguna manera”, agregó Sonne.





Buen ambiente en la Videna

Los jugadores están casi completos y en la Selección Peruana se ve un gran ambiente. Un ejemplo de ello fue la escena del reencuentro entre Christian Cueva y Gianluca Lapadula.

Fundidos en un fuerte abrazo acompañado de miradas y sonrisas, el popular ‘Aladino’ le dio la bienvenida al ‘Bambino de los Andes’, con quien podría repartir ‘chocolate’ en los amistosos de la bicolor.

Como se recuerda, la última vez que ambos talentosos jugaron juntos fue en la goleada que le propinó Japón 4-1 al Perú en junio de 2023. En ese partido, los dos arrancaron como titulares.

Ha pasado exactamente un año desde entonces y, en todo ese tiempo, la Selección Peruana disputó 8 encuentros, de los cuales 6 fueron por Eliminatorias (ninguna victoria) bajo el mando de Juan Reynoso.





Amistosos de Perú (junio):

07/06: Perú vs Paraguay (Monumental)

14/06: El Salvador vs Perú (EE.UU.)

