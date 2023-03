A los 14 años esquivó su primer golpe, cuando ya dribleaba rivales en el fútbol, en las divisiones menores de Alianza Lima. Dos años después fue convocado para la preselección de boxeo. “Cuando empecé a boxear, me movía mucho y no me caía ni un solo puñete, eso me apasionó”, me dice sobre una de las razones que pesaron para elegir el deporte que encumbró a Mauro Mina, chinchano como Jairo Morán.

Le dicen ‘El Castigador’. Así lo apodó un entrenador cubano por el estilo de pelea que exhibe: entrar, pegar y salir; entrar, castigar y salir. Jairo Morán es actual campeón mundial de boxeo categoría súper welter. De padre policía, es profesor de Educación Física y da clases personalizadas de box.

Hace unas semanas compitió en Argentina. Descansó y ha vuelto a los entrenamientos. Se prepara para sus próximas peleas, una de ellas en Canadá. Contesta la videollamada, está en Lima. Mientras da esta entrevista, alista sus cosas, sale de su casa, camina rumbo al entrenamiento, toma una combi, luego de unos 15 minutos baja y llega a su destino, y seguimos conversando.

-¿Cómo te fue en Argentina?

Me fui para pelear el título latino de la CMB, pero por falta de apoyo y todas esas cosas me fui sin esquina, sin todo; fui contra todo el mundo y no se pudo.

-¿Qué tuviste en contra?

Las autoridades me dijeron: “Sí te vamos a apoyar”; me dijeron que me iban a dar para el pasaje de mi entrenador y al final no se pudo concretar. Fui sin entrenador, sin preparador físico, sin esquina, sin nada.

-¡Te fuiste solo!

Sí, me fui al muere, a buscar el golpe de suerte. Esto me sirve como experiencia para ya no volver a mandarme así. Era la primera vez que iba solo a una competencia y era para un título latinoamericano.

Jairo Morán, chinchano como Mauro Mina. (Foto: Eduardo Cavero).

-Es como que en la selección peruana de fútbol solo viajen los 11 titulares.

Es que, lamentablemente, en el boxeo hay mucha mafia. Por eso después de Maicelo no ha salido otro boxeador al extranjero a boxear a lo grande.

-¿Qué se puede hacer frente a eso?

Que apoyen al boxeo, no solo a quienes hemos salido sino también a quienes están saliendo desde abajo. Se necesita apoyo logístico, como económico. Para prepararme para una pelea importante tengo que dejar de trabajar, dejar de ver a la familia, porque me tengo que concentrar 100% en el deporte si quiero lograr el éxito. Comer sano, entrenar tres turnos al día, tener un buen psicólogo deportivo; por ejemplo, en Argentina me mató el público... Nos preparamos como podemos y ganamos como podemos.

-¿Por qué te mató el público?

Todo estaba lleno y todos tenían la camiseta de mi contrincante, y lo celebraban.

-¿En el Perú se da el mismo ambiente?

Solo cuando es gratuito. El box no tiene mucha popularidad en Perú, a raíz de temas como el de Mario Broncano.

-Porque otros deportes de combate, como el muay thai, tienen varios seguidores y hasta auspicios.

A Argentina me fui sin ningún auspiciador. Vi el short de mi rival y lo auspiciaba el municipio, varias marcas. Acá en el Perú no me regalaron ni un polo. Yo he salido solito desde abajo y nos vemos con esta triste realidad.

Jairo Morán, chinchano como Mauro Mina. (Foto: Eduardo Cavero).

-¿Por qué elegiste el box?

Soy un atleta nato, soy de Chincha. Comencé con el fútbol y me fue excelente. Si hubiera seguido en el fútbol, tendría otras oportunidades.

-¿Por qué no seguiste?

Me gustó demasiado el boxeo.

-¿No te arrepientes de esa decisión?

A veces sí, a veces no. Pero es la vida que escogí y el boxeo me ha dado todo. Gracias al boxeo conocí a mi esposa, llegué a una selección y llegué a lo máximo en lo deportivo.

-¿Qué tiene de especial el boxeo que hizo que lo prefieras por encima del fútbol?

Cuando me puse los guantes y esquivé mi primer golpe me sentí lleno, poderoso, vivo, invencible, sentía que podía llegar a lo más grande, sentía que me daba razón de vida. El boxeo es un estilo de vida.

-¿Cómo llegas al box?

Un amigo me llevó. Como veía que yo era medio pleitista cuando jugaba fútbol, me dijo: “Sabes qué, hermano, un día te voy a llevar a boxear”. Y un día me puso los guantes contra su hermano, que boxeaba, y lo hice correr; él tenía como 25 años y yo tenía 14. Me sentí lleno y feliz. Fue amor a primer puñete.

-¿Tus padres qué te decían?

Mi papá me dijo que estaba loco; que si quería golpe, él me iba a pegar. En cambio, mi mamá me dijo que si me gustaba, me iba apoyar.

-¿Y ahora qué te dice tu padre?

Es mi hincha número uno, me ha acompañado en casi todas mis peleas.

Jairo Morán, chinchano como Mauro Mina. (Foto: Eduardo Cavero).

-¿Cuál es la salud del boxeo peruano?

Hay muchos conflictos, pero también hay una revolución: están que prueban a la gente nueva de provincia; la nueva gestión de Roberto Fernández está buscando que la selección nacional no sea argolla.

-¿Qué apoyo necesitas hoy?

De marcas, de empresas. He demostrado que con poco apoyo, mira dónde puedo llegar. Si tuviera apoyo total, imagínate hasta dónde llegaría: quién sabe, hasta ganar un título grande en Las Vegas y hasta yo mismo poder financiar las carreras de muchos deportistas peruanos, sacar campeones, ese es mi sueño. Mi sueño es dedicarme 100% al deporte y lograr los laureles deportivos, y no estoy muy lejos.

AUTOFICHA:

- “Soy Jairo Guiampier Morán Alegría. Tengo 27 años. Nací en Chincha. Acabé el colegio y me puse a boxear, ya estaba en la selección. No quise abandonar los estudios por el deporte, porque sabemos que muchos deportistas entrenan pero no estudian”.

- “El deporte es la juventud y cuando se acaba el deporte, ¿qué queda para la vejez? Mi idea no era ser uno más del montón. Mi idea era lograr lo que pudiera lograr y seguir trabajando con el deporte. Por eso estudié Educación Física en la Universidad Villarreal”.

- “Soy medalla de bronce continental, tricampeón nacional de boxeo, todos los campeonatos de boxeo que hay en el Perú los he ganado. Me estoy preparando para tres peleas seguidas que se vienen; descanso dos meses, y luego me iré a pelear a Canadá, en setiembre de este año”.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR