Presa del delirio, aquella mañana escribió una carta. Averiguó dónde vivía el alcalde y hasta allí llevó la misiva. La autoridad no la recibió, lo hizo un familiar. En esa carta, Mario le ofrecía sus servicios para ayudarle en la biblioteca municipal, debido al vehemente idilio que mantenía con la lectura. Nunca recibió respuesta.

Pero pasaron los años y lo que parecía un desvarío casi adolescente, superó la realidad. Esta vez, el presidente regional llamó a Mario para ser parte de la creación de la que sería la Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa. Así, un día de febrero de 2010, cuando ya ejercía como abogado, empezó su travesía en la fundación y dirección de este importante espacio, el mismo año que el escritor arequipeño ganó el Premio Nobel de Literatura. Institución en la que estuvo al frente por ocho años, para luego ser director de la Biblioteca Pública Municipal de Arequipa; sí, el lugar donde ofreció sus servicios a través de una carta sin respuesta.

Mario Rommel Arce Espinoza no solo se quedó en la biblioteca ni en la lectura. Dio el paso siguiente: investigar y escribir. Lleva publicados más de 20 libros y el más reciente es La República de las Letras en Arequipa. El diálogo de los intelectuales entre los siglos XIX y XXI, editado por la Universidad Católica de Santa María, donde también es docente.

Recibe mi llamada desde su biblioteca personal, conformada por tres habitaciones, donde aloja unos 5 mil libros. “Ya no tengo necesidad de ir a la biblioteca, aquí mismo tengo mi propia biblioteca”, me dice y sonríe el intelectual arequipeño.

-En el libro se incluye un aforismo provocador: “Mientras que la costa ríe, la sierra llora, Arequipa piensa”.

Eso correspondería al siglo XIX, que para algunos autores arequipeños es la edad de oro de Arequipa. Tengo un libro próximo a salir que se titula justamente La edad de oro en Arequipa, pero orientado a la pléyade de juristas. En el siglo XIX aparece, gracias a los centros de enseñanza superior, un número significativo de intelectuales, una pléyade de hombres y mujeres dedicados a las letras, la literatura, las matemáticas, la historia, la astronomía. Eran eruditos, polímatas.

-Ya en el presente, ¿encuentros como el Hay Festival son sintomáticos de una efervescencia cultural?

Evidentemente, hay una efervescencia desde el año 2010 en torno a la obra de Mario Vargas Llosa. Hay una correlación desde la Academia Lauretana (la primera institución cultural fundada en Arequipa) hasta la actualidad. Y ya en el siglo XXI la aparición de los sellos editoriales independientes es muy importante, porque han dado oportunidad a los jóvenes escritores de poder publicar. Hay un buen momento de los sellos editoriales independientes en Arequipa, están publicando de manera periódica, haciendo rescates bibliográficos, publicando a jóvenes autores. Tenemos suficiente producción cultural de buen nivel.

-Se acaba de reeditar El héroe y su relación con la heroína de Oswaldo Chanove en una edición impecable.

Chanove es un poeta mayor... En el libro quiero demostrar que en Arequipa hubo y hay valores. Melgar ya se convirtió en una leyenda, pero tal vez alguno de los nuevos poetas se convierta en otra leyenda, el propio Chanove. Están Orlando Mazeyra, Yuri Vásquez, Julio Torres, Aldo Díaz Tejada. A Arequipa históricamente se le consideraba una ciudad de poetas y pocos narradores, pero ahora hay varios narradores que se abren camino.

-¿Qué papel tuvo la mujer en la formación de la República de las Letras en Arequipa?

Muy importante. Si bien es cierto que en el siglo XIX las mujeres no tenían acceso a la instrucción superior, varias arequipeñas incursionaron en la literatura, en la poesía sobre todo; de hecho en Lira arequipeña, que es la primera antología de poesía en Arequipa publicada en 1889, figuran cuatro poetisas, una de ellas fue Felisa Moscoso, que publicó algunos poemarios, uno de ellos en España, perteneció al Club Literario de Arequipa, al igual que María Nieves y Bustamante, autora de una novela emblemática titulada Jorge, el hijo del pueblo(1891), que ha merecido once reimpresiones, sin contar las piratas. Pero también hay otras mujeres que han estado un tanto invisibilizadas como Leonor Espinoza de Menéndez, que escribió una novela feminista titulada Zarela, que sería, por lo menos en Arequipa, la primera novela feminista.

-En su caso Mario, ¿el placer por la palabra vino de la madre o el padre?

En la época del colegio yo no leía; era un estudiante aplicado pero no lector. Pero ya próximo a ingresar a la universidad sentí una preocupación por leer y entonces empieza mi travesía.

-¿Por qué la preocupación?

Era un vacío personal, me sentía ignorante y que el tiempo me ganaba. Era el año 1989, yo acababa el colegio. Yo tenía 16, 17 años y sentí un apremio. Luego ya me refugié en la Biblioteca Pública Municipal.

-Y eran tiempos difíciles.

Tuve la suerte de que mis padres me apoyaran, yo leía sin cargos de conciencia... Tal vez como una evasión a la realidad me refugié en la biblioteca municipal y comencé a interesarme por la historia. Yo tenía horario de lectura establecido: empezaba a las 8 de la mañana y acaba a las 8:30 de la noche, todos los días, al punto de que no iba a las clases de la universidad; estaba feliz, mis mejores años han transcurrido en la biblioteca. El día que no podía ir, sentía esa necesidad de volver.

-¿Qué tiene la biblioteca?

La biblioteca es mágica, es un santuario, donde uno logra encontrarse consigo mismo, es donde uno tiene la posibilidad de plantearse proyectos, echar a volar la imaginación, es una gran oportunidad que la vida nos ofrece.

AUTOFICHA:

- “Soy Mario Rommel Arce Espinoza, tengo 51 años, nací en Arequipa, en la calle Ugarte, en el Centro Histórico, a un costado del Monasterio de Santa Catalina. Soy abogado de profesión e hice una maestría en Historia; y bueno, soy bibliotecario y lector”.

- “He publicado más de 20 libros. Hay un libro que estoy publicando titulado La edad de oro en Arequipa. Cultura y tradición jurídica en el siglo XIX, enfocado en la historia del Derecho en Arequipa. En mi opinión, este libro y La República de las Letras en Arequipa dialogan”.

- “Tengo un libro que pienso publicar este año sobre las arequipeñas que ocuparon Palacio de Gobierno, ya lo tengo hecho. Es un texto que no se ha hecho hasta ahora. Son cerca de 12 mujeres arequipeñas, esposas de presidentes de la República en los siglos XIX y XX. Tengo más proyectos en mente”.

