Las estrellas iluminaban el cielo de Parobamba con especial fulgor. Cuando empezaba el siglo y no había energía eléctrica. Hubo una noche que llegó, aún niño, por primera vez a la ciudad de Cusco, luego de viajar cuatro horas en auto. Desde Sacsayhuamán vio todo el valle iluminado y pensó: las estrellas han bajado y ahora iluminan las ciudades. Tal vez desde entonces, supo que tenía que volver a esa ciudad iluminada.

Y Cesario volvió. De madre con primaria incompleta y padre que culminó la secundaria a los 54 años de edad, él se formó como economista. Así lo hizo en la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, gracias a la Beca Permanencia del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec). Hoy junto a su familia lideran la agencia de turismo Perú Private Tours, que además de ofrecer los servicios tradicionales para turistas, le propone al visitante del Valle Sagrado hilar, urdir, tejer, diseñar y teñir sus propias prendas como lo hacían los incas. Pasar de vender un tejido, a vender una experiencia.

El año que nació Cesario, 1996, Gail Silverman, antropóloga e investigadora del tejido andino y de la escritura pictográfica de los incas, inició en Parobamba, con toda la comunidad, la búsqueda sistemática de los tintes naturales para la confección de los textiles. “Vamos a recuperar los colores naturales de los tejidos para darlos a conocer al mundo”, les dijo y desde entonces todo cambió. Esa consigna hoy la hace suya la familia Pimentel Quispe.

Está en Calca con su madre, la ayuda en su tratamiento contra el cáncer. A tres horas en auto de Parobamba, donde las estrellas iluminan el cielo. Y contesta mi llamada. “Mi madre es una de mis más grandes inspiraciones...”, me dice y se queda en silencio.

-¿Por qué eliges estudiar Economía?

Mis padres siempre nos han sacado de la comunidad para llevarnos a la ciudad y podamos tener una mejor educación. Había la oportunidad económica por la artesanía, porque solo con la agricultura era complicado estar en la ciudad. Me vine en tercero de primaria a Calca y después, en cuarto de secundaria, me fui a la ciudad de Cusco, y siempre apoyé a la actividad económica de mi familia. Trabajé en un restaurante y vi el turismo de más cerca. Yo no quería alejarme de mi familia: ¿Si estudiaba Medicina o Ingeniería cómo me acercaba a la actividad económica de mi familia? Ellos estaban en la artesanía, el emprendimiento. Turismo pudo ser, pero ya tenía un hermano que había estudiado Turismo; entonces, faltaba la parte de cómo impulsar esa actividad a otro nivel, ponerle marca, patentar, posicionar a nivel internacional, darle valor agregado. Y estudié Economía.

-Que tu padre haya acabado el colegio a los 54 años es una gran lección.

Cuando era joven él tenía muchas ganas de estudiar, pero no tuvo la oportunidad ni apoyo necesario. Pero tuvo un sueño: “Yo quiero acabar mi colegio”. Entonces, a los 52 años se puso a estudiar y terminó a los 54.

-Cuando él acababa el colegio, tú empezabas la universidad.

Algo así. Él quería terminar el colegio porque su enseñanza siempre se ha basado en el ejemplo. No fue impedimento el tiempo ni su edad para acabar el colegio y, además, sacar su licencia de conducir.

-Cuando tu padre comunicó que quería terminar el colegio, ¿qué pensaste?

En la familia fue una noticia muy bonita: escuchar a un padre decir “voy a terminar mi colegio”...; y lo apoyamos.

-¿Tu madre pensó acabar el colegio?

Ella no; como ya tiene un oficio tan importante como es el tejido y tiene tantos reconocimientos, ella se siente que tiene una profesión. Y así ha llegado hasta México, donde ha enseñado su oficio en una universidad. También ha ido a ferias en Chile.

-¿Hoy cómo está el turismo?

Está bastante complicado, no hay muchos visitantes por el tema de los paros.

-En medio de las últimas protestas se dijo que Cusco no vive del turismo. ¿Es así?

Es una respuesta muy cerrada porque hay que pensar en las otras personas. Es cierto, las actividades son diversas, no solo es turismo, también es la minería, la agricultura... Al decir eso significa que no están pensando en los demás, hay que pensar en todos. La búsqueda de más derechos siempre es justa, pero hay que pensar en el otro que se dedica a una actividad diferente, no hay que ser egoístas. El turismo y la minería son actividades bastante prominentes. Hay que respetarnos entre todos los sectores... Para este año había un buen pronóstico, pero por la cuestión política se ha estado suspendiendo.

-¿Qué hace especial a Cusco?

Aparte de su cultura material, que hay mucha, está la cultura inmaterial, que yo fomento, que son los saberes; aquí puedes encontrar mucha diversidad de cultura inmaterial: los tejidos, los bailes, tanta música, las tradiciones, usos y costumbres. Por eso cuando se viene al Cusco, se llevan también una experiencia espiritual. Por eso, a lo que nosotros hacemos le llamaría turismo creativo.

-¿Qué potencial tiene ese turismo?

Según lo que me cuentan los mayores, mi comunidad Parobamba, provincia de Paucartambo, nunca fue dominada por los hacendados; en el tiempo de los incas fue aillu y siempre fue aillu. Al frente, en las otras comunidades han entrado hacendados; pero mi comunidad se ha hecho respetar. No tendremos un muro inca, pero sí tenemos algo mejor: la riqueza inmaterial que está en sus costumbres, en legados como el tejido, en el conocimiento; y eso se puede poner como un producto turístico: la cultura inmaterial y la belleza paisajista de mi comunidad.

-“Soy Cesario Pimental Quispe, tengo 27 años. Nací en Parobamba, Cusco. Dejé mi comunidad en tercero de primaria y a la ciudad de Cusco fui cuando estaba a la mitad de cuarto de secundaria. Pero la primera vez que llegué a Cusco fue de muy niño y fue maravilloso”.

-“Ahorita estoy con licencia porque estoy apoyando a mi madre (Martina Quispe) en su tratamiento de cáncer. Pero tiene una solicitud de pensión de gracia por ser reconocido su aporte al país. Este documento se encuentra en el Ministerio de Cultura desde el 2012″.

