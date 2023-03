Eran los dos peruanos de la compañía en Boston, pero no lo sabían. Ian como consultor y Alex en Finanzas. Alguien le contó a Alex que había otro peruano. Lo fue a buscar para conocerlo. Más adelante, las conversaciones giraron en torno a reconectar con el Perú. A Alex lo llevaron a Estados Unidos a los 3 años y se quedó, tal vez por eso conserva un ligero acento estadounidense. Ian dejó el Perú a los 18 años para estudiar en EE.UU. Las conversaciones y la amistad maduraron y un día, mientras tomaban un capitán, Alex le dijo: “Hay que crear una marca de pisco”.

Ian Leggett y Alex Hildebrandt fundaron, hace tres años, Pisco SUYO, una marca que se perfila en crear piscos artesanales de calidad premium, de pequeñas producciones y viñedos únicos. Por lo pronto, propone tres expresiones: dos de Quebranta, una del fundo La Esperanza en el Valle de Mala, que permite un pisco más dulce; y otra del viñedo Puente Viejo, con influencia marina y que termina en un pisco seco y mineral; y de este viñedo también producen pisco Italia. Están conquistando Estados Unidos con una producción anual mayor a las 10,000 botellas, en ciudades como Nueva York y California, y para 2023 proyectan superar las 13 mil.

Alex está en Nueva York y Ian se encuentra en Yucatán, México, buscando botellas de vidrio. “México tiene una industria enorme de botellas de vidrio”, explica. “La idea es entrar a México en algún momento, aunque el mexicano es muy orgulloso del mezcal y el tequila”, agrega. También está camino a una boda y, sin duda, lleva una botella de Suyo en la maleta.

-¿Es más ‘fácil’ ofertar pisco en EE.UU. que en México?

Ian (I): Sí, pero no nos estamos enfocando en la colonia peruana sino en restaurantes de alta gama. En EE.UU. el boom es el mezcal; entonces, hay una ola de destilados latinoamericanos; el tequila por primera vez sobrepasó al bourbon con mayores ventas. La idea es aprovechar el momento de los licores latinoamericanos para posicionar el pisco como un destilado premium artesanal. Alex y yo nos consideramos un vehículo, una plataforma para llevar el pisco de los productores de estos viñedos chiquitos a los consumidores en todo el mundo.

-¿Podemos imaginar al pisco tan potente como el tequila?

(I): El tequila y el mezcal llevan más de 10 años de construir la categoría. El pisco no ha construido la categoría. El éxito de la categoría pisco nunca dependerá de una sola marca.

Pisco SUYO.

-¿Por qué pensar en el Perú?

(I): Las personas que han tenido la oportunidad de estudiar afuera, se olvidan un poco de que el Perú formó quienes son. Hay un sentido de retribuir al país. ¿Por qué tenemos que ser históricamente un país exportador de productos primarios? Si el pisco se vuelve un destilado premium, habrá alguien que quiera construir una empresa en el Perú para hacer botellas, alguien que quiera construir negocios de etiquetas, etc. Lo que quisimos hacer era contribuir y ver de qué forma podemos tener algún impacto social.

-Alex, ¿por qué el pisco?

Alex (A): Para mí, tal vez la respuesta es un poco más simple. Ha sido un lindo proyecto para reconectarme con mi país. Tal vez perdí un poco el contacto con mi país. Realmente, estoy muy orgulloso de mi país. Mi papá es peruano, yo soy peruano-americano, pero quiero hacer más para ser más peruano (risas). Esto para mí tiene corazón, pasión. Y nada más peruano que el pisco.

(I): Ni Alex ni yo tenemos experiencia pisquera ni vitivinícola ni de bodegas, no teníamos ningún contacto. Pero queríamos descubrir algo nuevo, investigamos y encontramos que en ese entonces había 516 autorizaciones de uso, pero en las tiendas de Lima encontramos un máximo de 20. Eso nos cambió el chip. ¿Qué está pasando con las otras 496 autorizaciones de uso? ¿O están produciendo pisco muy malo o no están teniendo viabilidad comercial para llegar al mercado? Era la segunda. Visitamos viñedos muy pequeños y nos dimos cuenta de que tenían piscos excelentes, pero no tenían alcance comercial.

Los creadores de Pisco SUYO.

-¿Cómo reciben al pisco los estadounidenses?

(A): Sorprendidos. En Estados Unidos lo que se encuentra más es el Quebranta y la gente no sabe que, por ejemplo, hay ocho diferentes tipos de uvas con las que se puede hacer el pisco. Entonces, cuando prueban el Italia dicen: “Oye, pero esto no sabe a pisco”. Quedan sorprendidos y fascinados.

(I): Otra cosa interesante es que la tipicidad del pisco ha sido establecida por piscos de Ica, pero la denominación del pisco abarca cinco departamentos y hasta donde sé es la denominación de origen más grande de todo el mundo. Con el pisco tienes combinaciones infinitas de sabores que son influenciados por terruño, uvas, clima, cómo lo destilan, cuánto lo reposan. Una vez que descubran el pisco, los consumidores no se cansarán de probarlo, porque encontrarán mil y un sabores diferentes, mil y una formas diferentes de probarlo. Ese es el potencial más fuerte del pisco.

-Alex, ¿cómo convences a alguien en EE.UU. que debe probar pisco?

(A): Prefiero el pisco puro, pero si estoy tratando de convencer a alguien creo que lo haría con una margarita, porque como el tequila acá es tan popular, es muy divertido enseñar a la gente que en su coctel favorito pueden reemplazar al tequila con el pisco, y serán felices con el resultado. O también lo haría con un chilcano, que es simple, fácil de hacer en casa y refrescante.

Alex Hildebrandt y Ian Leggett.

AUTOFICHAS:

- “Soy Alexander Hildebrandt Wayne. Mi padre es de Perú y mi mamá es de Estados Unidos. Tengo parentesco con Martha y César Hildebrandt. Tengo 33 años. Estudié Finanzas y trabajé, me fui a un banco de inversiones y luego a la compañía donde conocí a Ian”.

- “En Perú se puede comprar pisco Suyo en restaurantes específicos en Lima y las ventas al consumidor son directas desde el Instagram. A la vez, también trabajo en consultoría con un par de compañías y para divertirme me encanta jugar básquet, deportes en general”.

- “Soy Ian Leggett Cahuas; Cahuas es árabe pero andinizado porque se escribía con k y w, y cuando mis antepasados migraron de Palestina lo convirtieron a Cahuas. Soy tercera generación palestina y del lado de mi papá, americano-peruano. Tengo 30 años”.

- “Estudié Ingeniería Biomédica y Negocios. Hice consultoría enfocada en empresas de salud, más que nada farmacéuticas, que lo sigo haciendo un poco como part time. Por lo pronto, también me dedico a planear mi matrimonio, que me caso en julio (risas)”.

