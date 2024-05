Un equipo de 16 efectivos de la Policía Nacional del Perú que integran la nueva Unidad Nacional de Investigación de Delitos Transnacionales (TCIU Perú, por sus siglas en inglés) fueron capacitados en Estados Unidos para reforzar su lucha contra estos flagelos y dar soporte a sus intervenciones.

El entrenamiento se realizó en el Guardian Center de Georgia, en la ciudad de Perry (Georgia), donde participaron en el programa de Entrenamiento de Grupos de Trabajo de Agentes Internacionales o Internacional Task Force Agent Training Program.

Dicha capacitación busca fortalecer la investigación y lucha contra el crimen transnacional a cargo de los efectivos de esta unidad, así como adoptar respuestas coordinadas, intercambiar experiencias y dotarlos de nuevos conocimientos teóricos y prácticos.

La misión de estudios duró del 14 de abril al 4 de mayo, en el marco de los mecanismos de cooperación con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, Investigaciones de Seguridad Nacional.

¿Qué es la TCIU?

Creada en marzo de 2024, la nueva unidad TCIU Perú, tiene entre sus funciones combatir e investigar los delitos relativos al crimen transnacional, como terrorismo, tráfico ilícito de drogas, trata de personas, lavado de activos, pornografía infantil, y otros.

La TCIU, perteneciente a la Dirección Nacional de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú (PNP) no tiene competencia en delitos que no sean transnacionales, es decir, no incurre en duplicidad de funciones con otra unidad policial.

Su función se relaciona con la investigación de delitos transnacionales entre unidades especializadas a nivel nacional e internacional y los órganos y unidades orgánicas, con quienes coordina operaciones conjuntas y simultaneas para erradicar estos flagelos.

La creación de este grupo dentro de la estructura orgánica de la PNP fue un compromiso suscrito en un memorando de cooperación firmado entre la institución policial y el Departamento de Seguridad Nacional, Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

Dato

Una delegación peruana viajará este 9 de mayo a Washington D.C. para celebrar la Primera Reunión del Mecanismo de Dialogo Político de Alto Nivel con los Estados Unidos, donde solicitará información pertinente acerca de las TCIU.

