Christian Cueva remeció las redes luego de hablar sobre su paso en Alianza Lima la pasada temporada, en la cual ‘Aladino’ no cumplió con lo esperado por el hincha, pues apenas jugó y no anotó gol alguno. Es más, no fue determinante como se esperaba a inicios de año, cuando se confirmó su contratación.

Esto no pasó desapercibido por el técnico Guillermo Salas, quien estaba a cargo del equipo durante gran parte de la temporada pasada en Alianza Lima y actualmente dirige la Universidad César Vallejo.

Y es que ‘Cuevita’ habló directamente del trabajo del ‘Chicho’ en tienda blanquiazul, por lo cual este salió a responder, contando que fue él quien pidió que primero le hicieran un contrato de 6 meses, para que vean su rendimiento físico, pues el volante llegó al fútbol peruano como cedido por parte del Al Fateh.

“Mi contrato iba a ser de un año, pero pidieron que sea de seis meses. O sea, me estaban probando, yo era un chibolo... ¿Y quién pidió eso? Tu amigo, tu amigo pidió que me hagan un contrato de seis meses porque querían probarme”, relató Cueva en el programa ‘Enfocados’.

Por ello, el extécnico blanquiazul aseguró, mientras tomaba un avión para ir a Argentina para enfrentar con Vallejo a Defensa y Justicia por Copa Sudamericana, que el ex ‘10′ de la selección le pidió jugar por el cuadro trujillano pocos días antes.

“Me sorprende Christian, porque hace una semana me ha estado llamando para venir a Trujillo, pero ahora me sale con esas cosas. Estoy tranquilo, todo bien”, señaló ‘Chicho’.

Cabe recordar que, tras su poco feliz paso por Alianza Lima, el volante fue perdiendo espacio en la selección, además de declararse jugador libre luego de rescindir contrato con el Al Fateh. Cueva se encuentra trabajando en Videna como invitado de la selección peruana, que dirige Jorge Fossati.





